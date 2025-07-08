UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Підріс і став копією тата: дружина Козловського замилувала новими фото сина

Віталій Козловський із дружиною та сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко показала в мережі нові фото їхнього сина Оскара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Дружина Козловського показала сина

На фото вона показала сімейне дозвілля за містом.

Дружина співака сидить на великому рожевому надувному фламінго й обіймає свого сина. Хлопчик помітно підріс і став практично копією свого батька.

Вони знаходяться біля басейну з блакитною водою, а на задньому плані видно затишні дерев'яні будинки та зелені дерева, що створює атмосферу літнього відпочинку.

Юлія Бакуменко з сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На іншому фото дружина Козловського робить селфі, тримаючи сина на руках. Вона дивиться прямо в камеру, її обличчя частково приховане великими сонцезахисними окулярами.

Її син, одягнений у світлу панамку, дивиться вперед із цікавим виразом обличчя. Ця фотографія також підкреслює близький зв'язок між матір'ю і дитиною під час спільного дозвілля.

Дружина Козловського показала відпочинок із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Як відреагували в мережі

Фоловери зоряної пари тут же почали коментувати нові фото:

  • "Які ви класні"
  • "Ви чудова сім'я"
  • "Дуже красиво"
  • "Дуже мило"
  • "Гарного вам відпочинку".

Нагадаємо, Бакуменко є піарницею Козловського з 2012 року. Довгий час пара приховувала свій роман.

У 2024 році Віталій Козловський зізнався, що одружився і став батьком. Хлопчика назвали Оскар.

Подружжя часто ділиться в мережі фото з синочком.

Син Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталій КозловськийНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу