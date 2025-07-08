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Подрос и стал копией папы: жена Козловского умилила новыми фото сына

Виталий Козловский с женой и сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Супруга популярного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко показала в сети новые фото их сына Оскара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Жена Козловского показала сына

На фото она показала семейный досуг за городом.

Супруга певца сидит на большом розовом надувном фламинго и обнимает своего сына. Мальчик заметно подрос и стал практически копией своей отца.

Они находятся возле бассейна с голубой водой, а на заднем плане видны уютные деревянные дома и зеленые деревья, что создает атмосферу летнего отдыха.

Юлия Бакуменко с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

На другом фото жена Козловского делает селфи, держа сына на руках. Она смотрит прямо в камеру, ее лицо частично скрыто большими солнцезащитными очками.

Ее сын, одетый в светлую панамку, смотрит вперед с любопытным выражением лица. Эта фотография также подчеркивает близкую связь между матерью и ребенком во время совместного досуга.

Жена Козловского показала отдых с сыном (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать новые фото:

  • "Какие вы классные"
  • "Вы чудесная семья"
  • "Очень красиво"
  • "Очень мило"
  • "Хорошего вам отдыха".

Напомним, Бакуменко является пиарщицей Козловского с 2012 года. Долгое время пара скрывала свой роман.

В 2024 году Виталий Козловский признался, что женился и стал отцом. Мальчика назвали Оскар.

Супруги часто делятся в сети фото с сынишкой.

Сын Козловского (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

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