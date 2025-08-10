Підтяжка чи грим? Новий образ Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2" розбурхав мережу (фото)

Кетрін Зета-Джонс повернулася у другому сезоні "Венздей" в образі Мортіші Адамс і стала темою для обговорення серед глядачів. Багато хто просто не впізнав 55-річну акторку.

Як повідомляє РБК-Україна , уважні глядачі помітили зміни в обличчі акторки й почали обговорювати, чи це результат пластичної хірургії, схуднення або вдала робота візажистів.

Який вигляд має Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2"

У новому сезоні, який вийшов на екрани через три роки після попереднього, Мортіша у виконанні акторки постає у традиційному готичному стилі.

Проте зі змінами у зовнішності. У кадрі вона постає з підтягнутішим і гладкішим обличчям, виразними вилицями та зі світлішим гримом, аніж у першому сезоні.

Кетрін Зета-Джонс у першому та другому сезонах (колаж: РБК-Україна)

Як відреагували в мережі: зробила підтяжку чи це все грим?

Новий образ одразу викликав обговорення серед глядачів. З'явилися десятки припущень: від використання професійного ретушування до косметичних втручань.

"Вона виглядає зовсім інакше, ніж у першому сезоні. Сильно схудла й обличчя змінилося. Чесно, нагадала образ Кріс Дженнер, яка хоче бути схожою на Кім".

"У Кетрін зовсім інакший вигляд в цьому сезоні. Помолодшала".

"Спершу вирішила, що вони змінили акторку, але ні - це все та ж Кетрін. Я шокована".

"Так, вона зробила якийсь ліфтинг".

Мортіша Адамс у другому сезоні "Венздей" (скриншот)​​​​​​​

Частина глядачів вважає, що "зміни" є результатом роботи візажистів. Зокрема виділяють світлий тональний крем, макіяж очей та акцент на бровах, що візуально омолоджує акторку.

"Дивовижно, як дуже світлий тональний крем повністю змінює обличчя. Дуже розумний макіяж".

"Чому я не помічала, що їй нанесли білий олівець на нижню повіку, щоб її очі здавалися більшими. Весь час я дивувалася, чому вона має інакший вигляд".

"Думаю, все разом: схудла, трошки підтягнула обличчя, плюс витягли постпродакшном, щоб на дочку стала більш схожа, але грим міг бути кращим".

Сама акторка жодним чином припущення в мережі не коментувала. У 2016 році, до речі, вона заявляла, що не робила жодних косметологічних втручань, але не проти подібних процедур.