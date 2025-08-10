Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2" взбудоражил сеть (фото)

Кэтрин Зета-Джонс вернулась во втором сезоне "Уэнсдей" в образе Мортиши Аддамс и стала темой для обсуждения среди зрителей. Многие просто не узнали 55-летнюю актрису.

Как сообщает РБК-Украина , внимательные зрители заметили изменения в лице актрисы и начали обсуждать, результат ли это пластической хирургии, похудения или удачная работа визажистов.

Как выглядит Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2"

В новом сезоне, который вышел на экраны через три года после предыдущего, Мортиша в исполнении актрисы предстает в традиционном готическом стиле.

Однако с изменениями во внешности. В кадре она предстает с более подтянутым и гладким лицом, выразительными скулами и с более светлым гримом, чем в первом сезоне.

Кэтрин Зета-Джонс в первом и втором сезонах (коллаж: РБК-Украина)

Как отреагировали в сети: сделала подтяжку или это все грим?

Новый образ сразу вызвал обсуждение среди зрителей. Появились десятки предположений: от использования профессионального ретуширования до косметических вмешательств.

"Она выглядит совсем иначе, чем в первом сезоне. Сильно похудела и лицо изменилось. Честно, напомнила образ Крис Дженнер, которая хочет быть похожей на Ким".

"Кэтрин совсем иначе выглядит в этом сезоне. Помолодела".

"Сначала решила, что они сменили актрису, но нет - это все та же Кэтрин. Я в шоке".

"Да, она сделала какой-то лифтинг".

Мортиша Адамс во втором сезоне "Уэнсдей" (скриншот)

Часть зрителей считает, что "изменения" являются результатом работы визажистов. В частности выделяют светлый тональный крем, макияж глаз и акцент на бровях, что визуально омолаживает актрису.

"Удивительно, как очень светлый тональный крем полностью меняет лицо. Очень умный макияж".

"Почему я так долго не замечала, что ей нанесли белый карандаш на нижнее веко, чтобы ее глаза казались больше. Все время я удивлялась, почему она выглядела иначе".

"Думаю, все вместе: она похудела, немножко подтянула лицо, плюс еще ее вытянули постпродакшном, чтобы она на дочь стала более похожа, но грим... Можно было и лучше".

Сама актриса никак не комментировала предположения в сети. В 2016 году, кстати, она заявляла, что не делала никаких косметологических вмешательств, но не против подобных процедур.