ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2" взбудоражил сеть (фото)

Воскресенье 10 августа 2025 09:20
UA EN RU
Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2" взбудоражил сеть (фото) Кэтрин Зета-Джонс сделала подтяжку или это грим? (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Кэтрин Зета-Джонс вернулась во втором сезоне "Уэнсдей" в образе Мортиши Аддамс и стала темой для обсуждения среди зрителей. Многие просто не узнали 55-летнюю актрису.

Как сообщает РБК-Украина, внимательные зрители заметили изменения в лице актрисы и начали обсуждать, результат ли это пластической хирургии, похудения или удачная работа визажистов.

Как выглядит Кэтрин Зета-Джонс в "Уэнсдей 2"

В новом сезоне, который вышел на экраны через три года после предыдущего, Мортиша в исполнении актрисы предстает в традиционном готическом стиле.

Однако с изменениями во внешности. В кадре она предстает с более подтянутым и гладким лицом, выразительными скулами и с более светлым гримом, чем в первом сезоне.

Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в &quot;Уэнсдей 2&quot; взбудоражил сеть (фото)Кэтрин Зета-Джонс в первом и втором сезонах (коллаж: РБК-Украина)

Как отреагировали в сети: сделала подтяжку или это все грим?

Новый образ сразу вызвал обсуждение среди зрителей. Появились десятки предположений: от использования профессионального ретуширования до косметических вмешательств.

  • "Она выглядит совсем иначе, чем в первом сезоне. Сильно похудела и лицо изменилось. Честно, напомнила образ Крис Дженнер, которая хочет быть похожей на Ким".
  • "Кэтрин совсем иначе выглядит в этом сезоне. Помолодела".
  • "Сначала решила, что они сменили актрису, но нет - это все та же Кэтрин. Я в шоке".
  • "Да, она сделала какой-то лифтинг".

Подтяжка или грим? Новый образ Кэтрин Зета-Джонс в &quot;Уэнсдей 2&quot; взбудоражил сеть (фото)Мортиша Адамс во втором сезоне "Уэнсдей" (скриншот)

Часть зрителей считает, что "изменения" являются результатом работы визажистов. В частности выделяют светлый тональный крем, макияж глаз и акцент на бровях, что визуально омолаживает актрису.

  • "Удивительно, как очень светлый тональный крем полностью меняет лицо. Очень умный макияж".
  • "Почему я так долго не замечала, что ей нанесли белый карандаш на нижнее веко, чтобы ее глаза казались больше. Все время я удивлялась, почему она выглядела иначе".
  • "Думаю, все вместе: она похудела, немножко подтянула лицо, плюс еще ее вытянули постпродакшном, чтобы она на дочь стала более похожа, но грим... Можно было и лучше".

Сама актриса никак не комментировала предположения в сети. В 2016 году, кстати, она заявляла, что не делала никаких косметологических вмешательств, но не против подобных процедур.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, комментарии пользователей в сетях X и Threads.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса фильмы Звезды шоу-бизнеса
Новости
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Появились обновленные карты боев от Генштаба: где больше всего атак врага
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН