Після масованого удару по Києву: Вакарчук заспівав просто на станції метро (відео)
Після масованої ракетної атаки на Київ 28 серпня Святослав Вакарчук заспівав просто на станції метро "Олімпійська", щоб підтримати киян. Артист зібрав навколо себе десятки людей, подарувавши їм кілька хвилин тепла і надії у складний день.
Святослав Вакарчук заспівав у київському метро 28 серпня
У день, коли Київ і кияни оговтуються після однієї з наймасованіших атак з боку РФ, на станції метро "Олімпійська" несподівано зазвучав голос Святослава Вакарчука.
Лідер гурту "Океан Ельзи" виконав одну зі своїх найвідоміших пісень - "Обійми", слова якої стали символом надії для мільйонів українців: "Коли настане день - закінчиться війна".
Цей імпровізований виступ став спонтанним актом підтримки для мешканців столиці, які після чергової ворожої атаки перебували в напруженому емоційному стані.
Люди почали зупинятися біля Вакарчука, слухати, знімати відео, а потім і підспівувати.
Серед присутніх на станції був також телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров. Він стояв недалеко від Вакарчука і разом з іншими підтримував атмосферу єдності.
Пісня "Обійми" цього разу прозвучала особливо зворушливо. У метро, яке вже не раз ставало притулком для киян у найтемніші моменти війни, музика знову об'єднала людей.
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виконує свій хіт "Обійми", а йому підспівує шоумен та тревел-блогер Дмитро Комаров.
Крім того, Вакарчук поспілкувався із публікою і навіть намагався жартувати.
"Як усі сьогодні - нормально поспали? Як і я. Як усі сьогодні добре виглядають, гарні такі", - з гумором зазначив музикант.
Також він відзначив стійкість українців, які попри все продовжують жити й працювати.
"Я, чесно кажучи, після таких ночей, як ця, виходжу на вулиці й думаю, як там люди це все, як вони пережили. А потім бачиш красивих і усміхнених людей, красивих дівчат, чоловіків, усіх знайомих. І дивишся, що не знищити наш український народ, як би вони не намагалися. Я вам просто хочу сказати "дякую", - зазначив лідер "Океана Ельзи".
Нагадаємо, Святослав Вакарчук із самого початку повномасштабного вторгнення РФ активно підтримує українських захисників і мирних громадян.
Артист регулярно виступає для військових просто на позиціях - у прифронтових зонах, госпіталях і в польових умовах. Його виступи часто спонтанні, але завжди глибоко емоційні.
Також Вакарчук неодноразово давав імпровізовані мініконцерти просто на вулицях українських міст, у метро, лікарнях, волонтерських центрах. Для нього музика стала інструментом підтримки, єднання і віри, яку він передає людям у найважчі моменти.
Виступ на станції метро "Олімпійська" став ще одним свідченням того, що навіть кілька хвилин музики можуть подарувати надію - особливо після ночі, сповненої вибухами, страхом і втратами.
