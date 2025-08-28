После массированного удара по Киеву: Вакарчук спел прямо на станции метро (видео)
После массированной ракетной атаки на Киев 28 августа Святослав Вакарчук спел прямо на станции метро "Олимпийская", чтобы поддержать киевлян. Артист собрал вокруг себя десятки людей, подарив им несколько минут тепла и надежды в сложный день.
Святослав Вакарчук спел в киевском метро 28 августа
В день, когда Киев и киевляне приходят в себя после одной из самых массированных атак со стороны РФ, на станции метро "Олимпийская" неожиданно зазвучал голос Святослава Вакарчука.
Лидер группы "Океан Ельзи" исполнил одну из своих самых известных песен - "Обійми", слова которой стали символом надежды для миллионов украинцев: "Коли настане день - закінчиться війна".
Это импровизированное выступление стало спонтанным актом поддержки для жителей столицы, после очередной вражеской атаки находившихся в напряженном эмоциональном состоянии.
Люди начали останавливаться возле Вакарчука, слушать, снимать видео, а потом и подпевать.
Среди собравшихся на станции был также телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Он стоял недалеко от Вакарчука и вместе с другими поддерживал атмосферу единства.
Песня "Обійми" на этот раз прозвучала особенно трогательно. В метро, которое уже не раз становилось убежищем для киевлян в самые темные моменты войны, музыка снова объединила людей.
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виконує свій хіт "Обійми", а йому підспівує шоумен та тревел-блогер Дмитро Комаров.
Кроме того, Вакарчук пообщался с публикой и даже пытался шутить.
"Как все сегодня - нормально поспали? Как и я. Как все сегодня хорошо выглядят, красивые такие", - с юмором отметил музыкант.
Также он отметил стойкость украинцев, которые несмотря ни на что продолжают жить и работать.
"Я, честно говоря, после таких ночей, как эта, выхожу на улицы и думаю, как там люди это все, как они пережили. А потом видишь красивых и улыбающихся людей, красивых девушек, мужчин, всех знакомых. И смотришь, что не уничтожить наш украинский народ, как бы они не старались. Я вам просто хочу сказать "спасибо", - отметил лидер "Океана Ельзи".
Напомним, Святослав Вакарчук с самого начала полномасштабного вторжения РФ активно поддерживает украинских защитников и мирных граждан.
Артист регулярно выступает для военных прямо на позициях - в прифронтовых зонах, госпиталях и в полевых условиях. Его выступления часто спонтанны, но всегда глубоко эмоциональны.
Также Вакарчук неоднократно давал импровизированные миниконцерты прямо на улицах украинских городов, в метро, больницах, волонтерских центрах. Для него музыка стала инструментом поддержки, единения и веры, которую он передает людям в самые трудные моменты.
Выступление на станции метро "Олимпийская" стало еще одним свидетельством того, что даже несколько минут музыки могут подарить надежду - особенно после ночи, наполненной взрывами, страхом и потерями.
