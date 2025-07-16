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"Потяг до Різдва" об’єднає MONATIK і DZIDZIO на великому екрані: що вже відомо про фільм

Середа 16 липня 2025 22:06
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"Потяг до Різдва" об’єднає MONATIK і DZIDZIO на великому екрані: що вже відомо про фільм У Києві стартували зйомки фільму "Потяг до Різдва" (фото: пресслужба)
Автор: Іванна Пашкевич

У Києві стартували зйомки сімейної комедії "Потяг до Різдва" - продовження хітової стрічки "Потяг у 31 грудня", яка зібрала понад 52 мільйони гривень у прокаті й стала найкасовішим українським фільмом 2025 року.

Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Цього разу дія відбуватиметься напередодні Різдва - і знову обіцяє подарувати глядачам багато тепла, гумору й щирих емоцій.

Режисер Валентин Шпаков і продюсери Зоя Сошенко та Юрій Горбунов зібрали зірковий акторський склад, серед якого - як улюблені герої першої частини, так і нові яскраві персонажі.

&quot;Потяг до Різдва&quot; об’єднає MONATIK і DZIDZIO на великому екрані: що вже відомо про фільмУ Києві стартували зйомки фільму "Потяг до Різдва" (фото: пресслужба)

Однією з особливостей фільму стане поява MONATIK'а та DZIDZIO в камео-ролях. Вони з'являться в гостьовій студії ведучого "Нашого радіо", якого зіграє Андрій Чорновол.

"Оскільки перша частина нашого фільму знайшла неймовірно теплий відгук у глядачів, ми з радістю почали працювати над продовженням. Нам хотілося дати змогу всім, кому сподобалася ця історія, знову зануритися у світ наших героїв - звичайних українців, з якими трапляються дивовижні події під час подорожі потягом у великі свята", - пояснює продюсерка Зоя Сошенко.

&quot;Потяг до Різдва&quot; об’єднає MONATIK і DZIDZIO на великому екрані: що вже відомо про фільмУ Києві стартували зйомки фільму "Потяг до Різдва" (фото: пресслужба)

Сюжет фільму

За сюжетом, 24 грудня спеціальний рейс "Укрзалізниці" везе українців на Захід країни, щоб вони встигли розділити Святвечір із родинами.

В потяг випадково сідають незнайомці з різними характерами, болями та мріями.

Коли поїзд зупиняється посеред засніжених просторів без зв'язку, герої мають вибір: залишитися у власних проблемах чи згуртуватися в одну велику родину. І тоді починають ставатися дива.

"Цього разу ми обрали Різдво. Адже сьогодні вся Україна святкує його у грудні - разом із цивілізованим світом, повертаючись до глибинних українських традицій. Ми хотіли нагадати, що Різдво - це тепле родинне свято, коли ми їдемо до батьків, коли збираємося з дітьми за одним столом, коли найважливіше - бути разом у родинному колі. Наша друга частина фільму - це історія про єдність, родину, силу традицій і відчуття дому. І ми дуже хочемо, щоб кожен глядач впізнав у ній себе", - додає Сошенко.

До своїх ролей повернуться Станіслав Боклан, Михайло Хома (DZIDZIO), Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Анна Кузіна, Андрій Ісаєнко та Анастасія Іванюк.

У Києві стартували зйомки фільму "Потяг до Різдва" (фото: пресслужба)

У комедії також з'являться Антоніна Хижняк, Назар Задніпровський, Валентин Томусяк, Христина Федорак, Дмитро Сова, Олена Хохлаткіна.

Зйомки фільму розпочалися символічно - з розбиття піньяти у вигляді Діда Мороза.

Таким чином знімальна команда попрощалася з радянськими шаблонами та заявила про повернення до українських святкових традицій.

&quot;Потяг до Різдва&quot; об’єднає MONATIK і DZIDZIO на великому екрані: що вже відомо про фільмУ Києві стартували зйомки фільму "Потяг до Різдва" (фото: пресслужба)

Прем'єра стрічки запланована на 1 грудня 2025 року, у розпал різдвяного сезону.

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