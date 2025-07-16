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"Потяг до Різдва" объединит MONATIK и DZIDZIO на большом экране: что уже известно о фильме

Среда 16 июля 2025 22:06
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"Потяг до Різдва" объединит MONATIK и DZIDZIO на большом экране: что уже известно о фильме В Киеве стартовали съемки фильма "Поезд к Рождеству" (фото: пресс-служба)
Автор: Иванна Пашкевич

В Киеве стартовали съемки семейной комедии "Потяг до Різдва" - продолжение хитовой ленты "Поїзд у 31 грудня", которая собрала более 52 миллионов гривен в прокате и стала самым кассовым украинским фильмом 2025 года.

Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.

На этот раз действие будет происходить накануне Рождества - и снова обещает подарить зрителям много тепла, юмора и искренних эмоций.

Режиссер Валентин Шпаков и продюсеры Зоя Сошенко и Юрий Горбунов собрали звездный актерский состав, среди которого - как любимые герои первой части, так и новые яркие персонажи.

&quot;Потяг до Різдва&quot; объединит MONATIK и DZIDZIO на большом экране: что уже известно о фильмеВ Киеве стартовали съемки фильма "Потяг до Різдва" (фото: пресс-служба)

Одной из особенностей фильма станет появление MONATIK'а и DZIDZIO в камео-ролях. Они появятся в гостевой студии ведущего "Нашего радио", которого сыграет Андрей Черновол.

"Поскольку первая часть нашего фильма нашла невероятно теплый отклик у зрителей, мы с радостью начали работать над продолжением. Нам хотелось дать возможность всем, кому понравилась эта история, снова окунуться в мир наших героев - обычных украинцев, с которыми случаются удивительные события во время путешествия поездом в большие праздники", - объясняет продюсер Зоя Сошенко.

&quot;Потяг до Різдва&quot; объединит MONATIK и DZIDZIO на большом экране: что уже известно о фильмеВ Киеве стартовали съемки фильма "Потяг до Різдва" (фото: пресс-служба)

Сюжет фильма

По сюжету, 24 декабря специальный рейс "Укрзализныци" везет украинцев на Запад страны, чтобы они успели разделить Сочельник с семьями.

В поезд случайно садятся незнакомцы с разными характерами, болями и мечтами.

Когда поезд останавливается посреди заснеженных просторов без связи, герои имеют выбор: остаться в собственных проблемах или сплотиться в одну большую семью. И тогда начинают происходить чудеса.

"На этот раз мы выбрали Рождество. Ведь сегодня вся Украина празднует его в декабре - вместе с цивилизованным миром, возвращаясь к глубинным украинским традициям. Мы хотели напомнить, что Рождество - это теплый семейный праздник, когда мы едем к родителям, когда собираемся с детьми за одним столом, когда самое важное - быть вместе в семейном кругу. Наша вторая часть фильма - это история о единстве, семье, силе традиций и ощущении дома. И мы очень хотим, чтобы каждый зритель узнал в ней себя", - добавляет Сошенко.

К своим ролям вернутся Станислав Боклан, Михаил Хома (DZIDZIO), Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Анна Кузина, Андрей Исаенко и Анастасия Иванюк.

В Киеве стартовали съемки фильма "Потяг до Різдва" (фото: пресс-служба)

В комедии также появятся Антонина Хижняк, Назар Заднепровский, Валентин Томусяк, Кристина Федорак, Дмитрий Сова, Елена Хохлаткина.

Съемки фильма начались символично - с разбития пиньяты в виде Деда Мороза.

Таким образом съемочная команда попрощалась с советскими шаблонами и заявила о возвращении к украинским праздничным традициям.

&quot;Потяг до Різдва&quot; объединит MONATIK и DZIDZIO на большом экране: что уже известно о фильмеВ Киеве стартовали съемки фильма "Потяг до Різдва" (фото: пресс-служба)

Премьера ленты запланирована на 1 декабря 2025 года, в разгар рождественского сезона.

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