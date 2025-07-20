Працівник прокуратури збив жінку у Києві: чи дійсно він є сином коміка-зрадника Молочного

Деталі смертельної ДТП у Києві

У ніч на 19 липня в Голосіївському районі столиці працівник прокуратури Андрій Молочний на автомобілі збив жінку, яка перебувала на пішохідній зоні вулиці Великої Васильківської.

Після наїзду чоловік спробував втекти з місця аварії, але його затримали правоохоронці.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що водій є державним службовцем, який займає посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Він наголосив, що належність до органів прокуратури не дає імунітету від відповідальності.

Постраждала отримала серйозні травми і згодом померла у лікарні. Андрію Молочному повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть людини.

Результат огляду показав 1,77 проміле алкоголю у крові водія. За цією статтею йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Генпрокурор особисто контролює хід розслідування та обіцяє представляти інтереси потерпілої в суді.

Біографія винуватця ДТП

Андрій Андрійович Молочний народився у 2001 році.

У 2024 році він подав декларацію як кандидат на посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби у Спеціалізованій прокуратурі з питань оборони Центрального регіону.

У документі місцем свого проживання він вказав село Чубинське, що в Бориспільському районі Київської області.

Там він володіє квартирою площею 77,5 квадратних метрів, яку придбав 24 червня 2020 року за заявлену суму у 100 тисяч гривень, згідно з декларацією.

У декларації за 2025 рік Андрій Андрійович зазначив, що за роботу в прокуратурі отримав зарплату у розмірі 109 609 гривень.

Крім того, у нього на рахунках у банках є невеликі суми - 124 гривні у Першому українському міжнародному банку та 577 гривень в Універсал Банку.

Чи є Андрій Андрійович сином коміка Андрія Молочного?

Андрій Сергійович Молочний - родом із Житомирщини, освіту здобув у Києві.

У студентські роки він був активним учасником КВК, а згодом одним із засновників української версії російського "Comedy Club".

Попри спроби адаптувати шоу для української аудиторії, основну творчу кар’єру Молочний будував у Москві.

У 2008 році він став співпродюсером легендарного скетч-шоу "Файна Юкрайна", яке створив разом із Сергієм Притулою.

Андрій Молочний і Сергій Притула у "Файна Юкрайна" (скріншот)

Проєкт став одним із найпопулярніших на пострадянському просторі, здобувши велику аудиторію і відзнявши понад 100 випусків.

Водночас під час виступів комік дозволяв собі жорсткі висловлювання про Україну та українську мову, називаючи українців за кордоном "недолугими" та цинічними, а рідну мову - "нерозвиненою" і непридатною для офіційного використання.

Після початку повномасштабної війни Молочний майже зник із соцмереж, але продовжував демонструвати українофобські погляди.

Андрій Молочний (фото: російські ЗМІ)

У 2023 році його колега Сергій Притула заявив, що не знає, де зараз перебуває актор, зазначивши, що у 2022 році у них була дивна розмова.

Зараз Андрій Молочний працює і виступає в Росії - країні-агресорці, розважає російську аудиторію і приховує свою присутність у соцмережах.

Андрій Молочний (фото: Вікіпедія)

Він має четверо синів і доньку: Андрія Андрійовича, Олександра, Дмитра, Бориса та Варвару.

Відомий блогер Володимир Бондаренко стверджує, що Андрій Андрійович Молочний, який наразі працює головним спеціалістом відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, - це саме син скандального артиста Андрія Сергійовича Молочного.