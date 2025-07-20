Работник прокуратуры сбил женщину в Киеве: является ли он сыном комика-предателя Молочного

Детали смертельного ДТП в Киеве

В ночь на 19 июля в Голосеевском районе столицы работник прокуратуры Андрей Молочный на автомобиле сбил женщину, которая находилась на пешеходной зоне улицы Большой Васильковской.

После наезда мужчина попытался скрыться с места аварии, но его задержали правоохранители.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что водитель является государственным служащим, который занимает должность главного специалиста отдела кадровой работы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Он подчеркнул, что принадлежность к органам прокуратуры не дает иммунитета от ответственности.

Пострадавшая получила серьезные травмы и впоследствии умерла в больнице.

Андрею Молочному сообщили о подозрении по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

Результат осмотра показал 1,77 промилле алкоголя в крови водителя. По этой статье ему грозит до десяти лет заключения.

Генпрокурор лично контролирует ход расследования и обещает представлять интересы потерпевшей в суде.

Биография виновника ДТП

Андрей Андреевич Молочный родился в 2001 году.

В 2024-м он подал декларацию как кандидат на должность главного специалиста отдела кадровой работы и государственной службы в Специализированной прокуратуре по вопросам обороны Центрального региона.

В документе местом своего проживания он указал село Чубинское, что в Бориспольском районе Киевской области.

Там он владеет квартирой площадью 77,5 квадратных метров, которую приобрел 24 июня 2020 года за заявленную сумму в 100 тысяч гривен, согласно декларации.

В декларации за 2025 год Андрей Андреевич отметил, что за работу в прокуратуре получил зарплату в размере 109 609 гривен.

Кроме того, у него на счетах в банках есть небольшие суммы - 124 гривны в Первом украинском международном банке и 577 гривен в Универсал Банке.

Является ли Андрей Андреевич сыном комика Андрея Молочного?

Андрей Сергеевич Молочный - родом из Житомирской области, образование получил в Киеве.

В студенческие годы он был активным участником КВН, а впоследствии одним из основателей украинской версии российского "Comedy Club".

Несмотря на попытки адаптировать шоу для украинской аудитории, основную творческую карьеру Молочный строил в Москве.

В 2008 году он стал сопродюсером легендарного скетч-шоу "Файна Юкрайна", которое создал вместе с Сергеем Притулой.

Андрей Молочный и Сергей Притула в "Файна Юкрайна" (скриншот)

Проект стал одним из самых популярных на постсоветском пространстве, получив большую аудиторию и отсняв более 100 выпусков.

В то же время во время выступлений комик позволял себе жесткие высказывания об Украине и украинском языке, называя украинцев за рубежом "непутевыми" и циничными, а родной язык - "неразвитым" и непригодным для официального использования.

После начала полномасштабной войны Молочный почти исчез из соцсетей, но продолжал демонстрировать украинофобские взгляды.

Андрей Молочный (фото: российские СМИ)

В 2023 году его коллега Сергей Притула заявил, что не знает, где сейчас находится актер, отметив, что в 2022 году у них был странный разговор.

Сейчас Андрей Молочный работает и выступает в России - стране-агрессоре, развлекает российскую аудиторию и скрывает свое присутствие в соцсетях.

Андрей Молочный (фото: Википедия)

Он имеет четверо сыновей и дочь: Андрея Андреевича, Александра, Дмитрия, Бориса и Варвару.

Известный блогер Владимир Бондаренко утверждает, что Андрей Андреевич Молочный, который сейчас работает главным специалистом отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, - это именно сын скандального артиста Андрея Сергеевича Молочного.