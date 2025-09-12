Принц Гаррі у Києві: перше відео з герцогом на вокзалі та його подарунком

Принц Гаррі прибув до Києва: як це було

Зазначається, що британський принц прибув до Києва поїздом, щоб особисто ознайомитися з наслідками повномасштабного вторгнення Росії та зустрітися з українськими ветеранами й високопосадовцями.

На кадрах видно, як Гаррі виходить з поїзда та приязно спілкується з представниками компанії.

Наприкінці зустрічі герцогу вручили невеликий, але символічний сувенір - залізничну чашку з підстаканником.

Це вже другий візит принца Гаррі до України: у квітні він разом із дружиною відвідував Львів і ознайомлювався з роботою центрів реабілітації для цивільних медиків та поранених військових.

Цього разу до Києва він прибув із командою свого фонду Invictus Games, який системно підтримує ветеранів через спорт і програми реабілітації.

Принц Гаррі також планує розповісти про нові ініціативи, спрямовані на допомогу постраждалим від війни, та привернути увагу до потреб українських ветеранів.

"Раді вітати на борту наших поїздів друзів України!" - зазначили в Укрзалізниці.