Принц Гарри в Киеве: первое видео с герцогом на вокзале и его подарком

Укрзализныця обнародовала видео прибытия принца Гарри в столицу Украины в пятницу, 12 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
Отмечается, что британский принц прибыл в Киев на поезде, чтобы лично ознакомиться с последствиями полномасштабного вторжения России и встретиться с украинскими ветеранами и чиновниками.
На кадрах видно, как Гарри выходит из поезда и дружелюбно общается с представителями компании.
В конце встречи герцогу вручили небольшой, но символический сувенир - железнодорожную чашку с подстаканником.
Это уже второй визит принца Гарри в Украину: в апреле он вместе с женой посещал Львов и знакомился с работой центров реабилитации для гражданских медиков и раненых военных.
На этот раз в Киев он прибыл с командой своего фонда Invictus Games, который системно поддерживает ветеранов через спорт и программы реабилитации.
Принц Гарри также планирует рассказать о новых инициативах, направленных на помощь пострадавшим от войны, и привлечь внимание к потребностям украинских ветеранов.
"Рады приветствовать на борту наших поездов друзей Украины!" - отметили в Укрзализныце.
