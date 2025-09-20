"Привіз гроші". Рибчинський прокоментував скандал з хором "Гомін"

Композитор і продюсер Євген Рибчинський висловився щодо скандалу з хором "Гомін", який без дозволу виконав твори його батька.

Що сказав Рибчинський про скандал з хором "Гомін"

У серпні він та його тато Юрій поскаржилися, що музиканти порушили авторські права, виконавши твори без дозволу та оплати. Такі випадки, за словами Євгена, непоодинокі.

"От на YouTube дуже багато: хтось співає на весіллі, щось заспівали. Ми таке навіть не видаляємо. Ну хай собі, бо це не несе комерційної складової. А є купа колективів, які просто беруть виставляють, потім за це отримують роботу, а авторам не платять", - наголосив він.

У випадку з хором "Гомін" ситуацію вдалося владнати. Водночас вважає Євген, відповідальність у цьому випадку лежить не лише на виконавцях, а на їхніх менеджерах.

"Це недопрацювання не тих, хто співає, а тих, хто керує. Це ж муніципальний хор. Він не належить тому хлопцю Вадіку, який співає. Яценко просто виконавець, причому блискучий виконавець", - зазначив він.

Як "Гомін" владнав конфлікт

Рибчинський зізнався, що з керівником хору особисто не познайомився. Він направив його до батька. Яценко попросив вибачення, заплатив гроші та домовився про співпрацю з легендарним композитором.

"Тато з ним провів день, і всі залишилися дуже задоволені. Він привіз гроші, вибачення приніс, і вони зараз уже з татом співпрацюють", - підкреслив Євген.

Що відомо про скандал з хором "Гомін"

Нагадаємо, у серпні Євген та його батько заявили про порушення авторських прав колективом.

"Усі права на виконання пісень Юрія та Євгена Рибчинських належать виключно Рибчинським... Усі неліцензовані записи будуть видалені YouTube та інших цифрових платформ. Порушення авторських прав є крадіжкою, а порушники - злочинцями", - написав тоді він.

Його ж батько заявив, що йому подобається хор "Гомін", проте права виконувати свої пісні він не надавав.

"Тому вони для мене злодії, які вкрали мої твори. На жаль, не вони одні", - прокоментував він.

Згодом Яценко зателефонував Юрію Євгеновичу з вибаченнями. Вони домовилися про зустріч і зрештою владнали конфлікт.

