"Привез деньги". Рыбчинский прокомментировал скандал с хором "Гомін"

Суббота 20 сентября 2025 16:46
UA EN RU
"Привез деньги". Рыбчинский прокомментировал скандал с хором "Гомін" Стало известно, чем закончился конфликт хора "Гомон" и семьи Рыбчинских (
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Композитор и продюсер Евгений Рыбчинский высказался относительно скандала с хором "Гомін", который без разрешения исполнил произведения его отца.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Балючі теми".

Что сказал Рыбчинский о скандале с хором "Гомін"

В августе он и его папа Юрий пожаловались, что музыканты нарушили авторские права, исполнив произведения без разрешения и оплаты. Такие случаи, по словам Евгения, нередки.

"Вот на YouTube очень много: кто-то поет на свадьбе, что-то спели. Мы такое даже не удаляем. Ну пусть себе, потому что это не несет коммерческой составляющей. А есть куча коллективов, которые просто берут, выставляют, потом за это получают работу, а авторам не платят", - подчеркнул он.

В случае с хором "Гомін" ситуацию удалось уладить. В то же время считает Евгений, ответственность в этом случае лежит не только на исполнителях, а на их менеджерах.

"Это недоработки не тех, кто поет, а тех, кто руководит. Это же муниципальный хор. Он не принадлежит тому парню Вадику, который поет. Яценко просто исполнитель, причем блестящий исполнитель", - отметил он.

&quot;Привез деньги&quot;. Рыбчинский прокомментировал скандал с хором &quot;Гомін&quot;Евгений Рыбчинский (скриншот)

Как "Гомін" уладил конфликт

Рыбчинский признался, что с руководителем хора лично не познакомился. Он направил его к отцу. Яценко попросил прощения, заплатил деньги и договорился о сотрудничестве с легендарным композитором.

"Папа с ним провел день, и все остались очень довольны. Он привез деньги, извинения принес, и они сейчас уже с папой сотрудничают", - подчеркнул Евгений.

&quot;Привез деньги&quot;. Рыбчинский прокомментировал скандал с хором &quot;Гомін&quot;Вадим Яценко и Юрий Рыбчинский (фото: instagram.com/yatsenko_vadym)

Что известно о скандале с хором "Гомін"

Напомним, в августе Евгений и его отец заявили о нарушении авторских прав коллективом.

"Все права на исполнение песен Юрия и Евгения Рыбчинских принадлежат исключительно Рыбчинским... Все нелицензированные записи будут удалены с YouTube и других цифровых платформ. Нарушение авторских прав является кражей, а нарушители - преступниками", - написал тогда он.

Его же отец заявил, что ему нравится хор "Гомін", однако право исполнять свои песни он не предоставлял.

"Поэтому они для меня воры, которые украли мои произведения. К сожалению, не они одни", - прокомментировал он.

Впоследствии Яценко позвонил Юрию Евгеньевичу с извинениями. Они договорились о встрече и в конце концов уладили конфликт.

&quot;Привез деньги&quot;. Рыбчинский прокомментировал скандал с хором &quot;Гомін&quot; Евгений Рыбчинский о хоре "Гомін" (скриншот)

