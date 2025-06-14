Пробіг 10 км на протезі. 5 фактів про ведучого-ветерана Олександра Швачку, які надихнуть кожного

Опанував новий спорт для побратимів

У березні 2025 Олександр вирушив до США, щоб опанувати гірськолижне катання для людей з ампутацією однієї нижньої кінцівки. Популяризація цього виду адаптивного спорту необхідна, щоб відкрити нові можливості для реабілітації ветеранів.

Олександр вважає, що для ветеранів спорт стає чи не найдієвішим інструментом для повернення до активного життя. Ведучий пройшов навчання з гірськолижного катання для людей з ампутацією однієї нижньої кінцівки у рамках програми Oregon Adaptive Sports під керівництвом професійних американських інструкторів.

Професійний IT-шник, а став телеведучим

Олександр має IT-освіту, працював за фахом, поки у 2015-му не пішов захищати країну на Сході у складі 79-ї аеромобільної бригади. Потім працював менеджером. Після поранення і ампутації ноги зайнявся адаптивним спортом, захопився, мав успіхи, виборов багато престижних нагород і титулів.

Запрошення спробувати себе в якості ведучого програми "Ранок у великому місті" на каналі ICTV2 у червні 2024-го все змінило в його житті. Олександр блискуче пройшов співбесіду і кастинг, не боявся камери, жартував і поводився у студії цілком природньо. Вже рік як він працює першим ведучим-ветераном на українському телебаченні.

Ведучий Олександр Швачка (фото: прес-служба)

Написав казку

До Дня батька, який цьогоріч відзначається 15 червня, Олександр і його колеги, ведучі "Ранку" та "Фактів", вигадали та начитали казки для дітей. Щоб будь-яка дитина в Україні та за кордоном могла послухати магічні історії, зачитані голосами тат.

Швачка зізнався, що "Казка про Незламну Зорю" далася йому нелегко, адже головній героїні доводиться долати серйозні труднощі. Водночас сама історія надактуальна, бо розповідає про події нашого сьогодення:

"Історія про жахливу війну, боротьбу і про те, ким треба бути сьогодні. Головна героїня - дівчинка Зоря, яка втратила батька на війні. Вона стає символом боротьби і знищує Темряву", - розповів Сашко.

"Татусеві казки" - це 8 щирих, абсолютно різних за тематикою аудіоісторій тривалістю до 10 хвилин кожна, 6 з яких авторські та 2 - українські народні в авторській адаптації. Збірку можна послухати на медіасервісі MEGOGO в розділі "Аудіо" в Україні та у всьому світі.

Став героєм книги

Книга Вікторії Шеремети "Буремна весна. Розстріляні мрії. 33 дні незламності" розповідає, як мешканці Макаровської громади пережили перші тижні повномасштабного вторгнення у лютому і березні 2022-го.

В книзі є окрема героїчна історія Швачки: у перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, він долучився до 95-ї ОДШБр і під час оборони Макарова отримав важке поранення, яке призвело до ампутації ноги. Книга містить свідчення, розповіді очевидців, фото злочинів, нелюдських дій РФ на території громади.

Амбасадор спортивних змагань "Сильні України"

Після ампутації ноги в рамках реабілітації почав ходити у спортзал. Зізнається, що не був у собі впевнений, не знав, чи зможе. І коли побачив у спортзалі такого ж ветерана як і сам, зрозумів: він не один, в нього все вийде. Олександр почав наполегливо і серйозно тренуватися.

За пів року вже взяв участь у ветеранських змаганнях з адаптивного спорту, пізніше у складі української команди став рекордсменом на Міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe у Мадриді о 2023 році.

Швачка пишається, що пробіг свої перші 10 км на протезі у Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні разом з ветеранами з різних країн. На цьому не зупинився, бере участь у багатьох змаганнях серед ветеранів, міжнародних зокрема, став амбасадором спортивних чемпіонатів "Сильні України".