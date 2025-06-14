Пробежал 10 км на протезе. 5 фактов о ведущем-ветеране Александре Швачке, которые вдохновят каждого

Освоил новый спорт для собратьев

В марте 2025 Александр отправился в США, чтобы освоить горнолыжное катание для людей с ампутацией одной нижней конечности. Популяризация этого вида адаптивного спорта необходима, чтобы открыть новые возможности для реабилитации ветеранов.

Александр считает, что для ветеранов спорт становится едва ли не самым действенным инструментом для возвращения к активной жизни. Ведущий прошел обучение по горнолыжному катанию для людей с ампутацией одной нижней конечности в рамках программы Oregon Adaptive Sports под руководством профессиональных американских инструкторов.

Профессиональный IT-шник, а стал телеведущим

Александр имеет IT-образование, работал по специальности, пока в 2015-м не пошел защищать страну на Востоке в составе 79-й аэромобильной бригады. Потом работал менеджером. После ранения и ампутации ноги занялся адаптивным спортом, увлекся, имел успехи, завоевал много престижных наград и титулов.

Приглашение попробовать себя в качестве ведущего программы "Ранок у великому місті" на канале ICTV2 в июне 2024-го все изменило в его жизни. Александр блестяще прошел собеседование и кастинг, не боялся камеры, шутил и вел себя в студии вполне естественно. Уже год как он работает первым ведущим-ветераном на украинском телевидении.

Ведущий Александр Швачка (фото: пресс-служба)

Написал сказку

Ко Дню отца, который в этом году отмечается 15 июня, Александр и его коллеги, ведущие "Ранку" и "Фактів", придумали и начитали сказки для детей. Чтобы любой ребенок в Украине и за рубежом мог послушать магические истории, зачитанные голосами пап.

Швачка признался, что "Казка про Незламну Зорю" далась ему нелегко, ведь главной героине приходится преодолевать серьезные трудности. В то же время сама история сверхактуальна, потому что рассказывает о событиях нашего времени:

"История об ужасной войне, борьбе и о том, кем надо быть сегодня. Главная героиня - девочка Зоря, которая потеряла отца на войне. Она становится символом борьбы и уничтожает Тьму", - рассказал Саша.

"Папины сказки" - это 8 искренних, абсолютно разных по тематике аудиоисторий продолжительностью до 10 минут каждая, 6 из которых авторские и 2 - украинские народные в авторской адаптации. Сборник можно послушать на медиасервисе MEGOGO в разделе "Аудио" в Украине и во всем мире.

Стал героем книги

Книга Виктории Шереметы "Буремна весна. Розстріляні мрії. 33 дні незламності" рассказывает, как жители Макаровской громады пережили первые недели полномасштабного вторжения в феврале и марте 2022-го.

В книге есть отдельная героическая история Швачки: в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, он присоединился к 95-й ОДШБр и во время обороны Макарова получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации ноги. Книга содержит свидетельства, рассказы очевидцев, фото преступлений, бесчеловечных действий РФ на территории общины.

Амбассадор спортивных соревнований "Сильні України"

После ампутации ноги в рамках реабилитации начал ходить в спортзал. Признается, что не был в себе уверен, не знал, сможет ли. И когда увидел в спортзале такого же ветерана, как и сам, понял: он не один, у него все получится. Александр начал упорно и серьезно тренироваться.

За полгода уже принял участие в ветеранских соревнованиях по адаптивному спорту, позже в составе украинской команды стал рекордсменом на Международном спортивном фестивале Арнольда Шварценеггера Arnold Classic Europe в Мадриде в 2023 году.

Швачка гордится, что пробежал свои первые 10 км на протезе в Марафоне морской пехоты США в Вашингтоне вместе с ветеранами из разных стран. На этом не остановился, участвует во многих соревнованиях среди ветеранов, международных в частности, стал амбассадором спортивных чемпионатов "Сильні України".