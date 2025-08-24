Не проґавте: 5 нових фільмів цього літа, які подарують незабутній вечір

"Шпигунка на весіллі"

Головна героїня готується до весілля, але на святі раптово з’являються небезпечні злочинці. Дружка виявляється секретною агенткою, а церемонія перетворюється на поле бою. Легкий гумор і динамічні сцени роблять фільм ідеальним варіантом для вечора.

"Балерина"

У центрі сюжету героїня, яка шукає помсту за смерть родини. Картина поєднує вишукану візуальність і брутальні бойові сцени, у яких з’являються і знайомі обличчя, адже це спін-офф "Джона Віка". Для шанувальників бойовиків це стане гарним сюрпризом.

"Матеріалісти"

Романтична комедія розповідає про сваху, яка несподівано сама опиняється у вирі романтичних почуттів. Це легке кіно з харизматичними акторами, яке подарує гарний настрій і змусить замислитися про справжні цінності.

"Спокута гріхів"

Гангстер вирішив залишити злочини у минулому, але стикається з необхідністю захищати невинних. Напружена атмосфера, темні вулиці та драматична гра актора створюють потужний ефект. Це фільм про другий шанс і непростий шлях спокути.

"Смертельна місія"

Науково-фантастичний трилер розповідає історію екіпажу, який вирушає у складну місію до супутника Сатурна - Титана. Проте ізоляція, небезпека та боротьба з власними страхами перетворюють політ на випробування. Фільм занурює у психологічну напругу й атмосферу космосу, де межа між реальністю та уявою стає дедалі розмитішою.