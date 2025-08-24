Не пропустите: 5 новых фильмов этого лета, которые подарят незабываемый вечер

"Шпионка на свадьбе"

Главная героиня готовится к свадьбе, но на празднике внезапно появляются опасные преступники. Дружка оказывается секретным агентом, а церемония превращается в поле боя. Легкий юмор и динамичные сцены делают фильм идеальным вариантом для вечера.

"Балерина"

В центре сюжета героиня, которая ищет месть за смерть семьи. Картина сочетает изысканную визуальность и брутальные боевые сцены, в которых появляются и знакомые лица, ведь это спин-офф "Джона Уика". Для поклонников боевиков это станет хорошим сюрпризом.

"Материалисты"

Романтическая комедия рассказывает о свахе, которая неожиданно сама оказывается в водовороте романтических чувств. Это легкое кино с харизматичными актерами, которое подарит хорошее настроение и заставит задуматься о настоящих ценностях.

"Искупление грехов"

Гангстер решил оставить преступления в прошлом, но сталкивается с необходимостью защищать невинных. Напряженная атмосфера, темные улицы и драматическая игра актера создают мощный эффект. Это фильм о втором шансе и непростом пути искупления.

"Смертельная миссия"

Научно-фантастический триллер рассказывает историю экипажа, который отправляется в сложную миссию к спутнику Сатурна - Титану. Однако изоляция, опасность и борьба с собственными страхами превращают полет в испытание. Фильм погружает в психологическое напряжение и атмосферу космоса, где граница между реальностью и воображением становится все более размытой.