Рідні Богдана Ступки вшанували його пам'ять рідкісними фото: "13 років без тебе"

Як син Богдана Ступки вшанував його пам'ять

Відомий актор опублікував серію архівних кадрів з татом - як чорно-білих, так і кольорових.

На них Богдан постає у різні періоди свого життя: молодим, ще на початку акторського шляху, та у зрілі роки.

"13 років без тебе, тату. Цифра вже двозначна, але відчуття все одно ніби це сталося зовсім недавно", - написав син.

Остап Ступка з батьком (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Ступка-молодший поділився, що й досі згадує поради батька, які допомагають йому в житті та професії.

"Ти був для мене не просто татом, ти був першим прикладом, першим учителем - і в житті, і на сцені. Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради - вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а і як інструменти та інструкції, як жити в цьому світі", - розповів він.

Остап також зізнався, що досі важко переживає втрату свого легендарного батька.

"Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів даються важко, і впевнений, не лише для мене. Дякую за те, що був, яким був, і за все, що залишив по собі. Люблю тебе", - зворушив він.

Богдан та Остап (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Як онук Ступки вшанував його пам'ять

Син Остапа та онук покійного актора Дмитро теж поділився особистими емоціями в пам'ятну дату. Він опублікував серію родинних світлин з дідусем та розповів, які мав з ним стосунки.

"Для мене він був просто Бодя. Той, хто завжди був поруч, хто навчив мене цінувати людське слово, мистецтво, життя. Його мудрість, гумор, доброта і сила - назавжди в моєму серці", - написав він.

"Кожного дня я думаю про нього. Його голос досі звучить у моїй памʼяті. Його поради ведуть мене в найважчі моменти. І хоча час іде, його любов і дух залишаються незмінними - в мені, у нашій родині, у всій Україні", - додав актор.

Дмитро Ступка показав архівні фото з дідусем (фото: instagram.com/stupka777)

Що відомо про смерть Богдана Ступки

Нагадаємо, Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року на 71-му році життя після важкої хвороби.

Його внесок у культуру неоціненний: понад 100 ролей у театрі та кіно, серед яких "Білий птах з чорною ознакою", "Вогнем і мечем", "Тарас Бульба" та інші.