Романтика или просто дружба? Кэти Перри застукали в компании известного политика (фото)

На днях, 28 июля, певицу заметили в компании экс-премьер-министра Канады за столиком в роскошном ресторане Le Violon в Монреале. Они были очень увлечены беседой и сидели чуть дальше от посторонних людей.

Как рассказали очевидцы, парочка наслаждались коктейлями, делилась блюдами, в частности с лобстером, и вела оживленную беседу.

Перри якобы часто наклонялась через стол, внимательно прислушиваясь к словам Трюдо. Безопасность обоих обеспечивали охранники, которые сидели неподалеку.

Был ли этот ужин романтическим - точно неизвестно. Однако в сети их встреча вызвала оживленные дискуссии.

TMZ releases photos of #KatyPerry & #JustinTrudeau having a drink on terrace. pic.twitter.com/xSGjy4sAJR