Романтика или просто дружба? Кэти Перри застукали в компании известного политика (фото)
Певицу Кэтти Перри после расставания с Орландо Блумом впервые заметили в компании нового мужчины. Им оказался бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
РБК-Украина рассказывает, что известно о встрече артистки и политика со ссылкой на TMZ.
Кэти Перри застукали с Джастином Трюдо: что известно
На днях, 28 июля, певицу заметили в компании экс-премьер-министра Канады за столиком в роскошном ресторане Le Violon в Монреале. Они были очень увлечены беседой и сидели чуть дальше от посторонних людей.
Как рассказали очевидцы, парочка наслаждались коктейлями, делилась блюдами, в частности с лобстером, и вела оживленную беседу.
Перри якобы часто наклонялась через стол, внимательно прислушиваясь к словам Трюдо. Безопасность обоих обеспечивали охранники, которые сидели неподалеку.
Был ли этот ужин романтическим - точно неизвестно. Однако в сети их встреча вызвала оживленные дискуссии.
TMZ releases photos of #KatyPerry & #JustinTrudeau having a drink on terrace. pic.twitter.com/xSGjy4sAJR— Aman Magazine (@Aman_Magazine) July 30, 2025
Что пишут пользователи соцсетей
Юзеры не смогли оставить неожиданную пару без внимания, но мнения разделились. Одни поддерживали певицу и политика, а также их право на приватность. Другие иронизировали, критиковали и шутили.
- "Может, она теперь переедет в Канаду".
- "А почему бы ему не хотеть с ней встречаться? Она же успешная астронавтка!!!"
- "Молодец, Кэт!"
- "Ей нужно время, чтобы исцелиться".
- "Она же только-только развелась несколько недель назад".
- "Кэти, что с тобой случилось? В последнее время одна плохая ошибка за другой".
- "Хорошая пара была бы".
У фанов также появились предположения, что это просто ужин двух публичных людей, которые имеют приятельские отношения. Сами Кэти и Джастин пока ничего не комментировали.
Что известно о личной жизни Перри и Трюдо
Как известно, певица и политик сейчас находятся в свободном плавании. Недавно Кэти разошлась с актером Орландо Блумом, с которым воспитывает дочь.
Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/orlandobloom)
А бывший премьер-министр Канады в прошлом году объявил о разводе с женой Софи после 18 лет брака. У них есть трое детей - сыновья и дочь.
Джастин Трюдо с сыновьями (фото: instagram.com/justinpjtrudeau)
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