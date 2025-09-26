Сашко Лірник повідомив про інсульт і звернувся до українців: "Сподіваюсь на вас"

Сашко Лірник переніс інсульт

У своєму зверненні Сашко наголосив, що не звертається напряму по гроші чи пожертви.

Він закликав усіх, хто має можливість, підтримати його саме через творчість.

Купівля його книжок на книжковому ярмарку "Книжкова країна" у Києві допоможе йому зібрати кошти на лікування.

Письменник вказав місце, де можна знайти його книжки: це центральний прохід ВДНГ, навпроти фонтану, поруч зі стендом видавництва "Зелений Пес".

Сашко Лірник (фото: facebook.com/sasko.lirnik)

"Увага! Лежу в лікарні. Інсульт… Як хочете допомогти, приходьте на Книжкову країну на ВДНГ. Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце - навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч - видавництво Зелений Пес. Надіюсь на вас, як на сто пар коней", - написав телеведучий.

Коротка біографія Сашка Лірника

Сашко Лірник (справжнє ім’я - Олександр Власюк) народився 24 січня 1963 року в Умані.

У 1985-1997 роках проживав у Мурманську (РФ), де створив українське земляцтво, згодом повернувся до України. Нині мешкає у Києві.

У 1999-2002 роках був автором і ведучим телепрограми "Казки лірника Сашка".

У 2003-му його диск "Казки лірника Сашка для дорослих і дітей" визнали найкращим альбомом України. З 2010-го працював над дитячою програмою "Світанок" на ICTV.

Автор та постановник "Зіркових вертепів" (2008–2011), "Зіркового Новорічного Вертепу" на Майдані (2014), мультсеріалу "Моя країна Україна" (2014).

Сашко Лірник (фото: facebook.com/sasko.lirnik)

Його книжка "Казки Лірника Сашка" у 2013 році увійшла до топ-50 найкращих дитячих видань світу за версією Болонського ярмарку.

Записав п’ять альбомів, видав дві книжки казок, автор сценарію мультфільму "Про чотири роги і козацький рід" та фільму "Чорний козак".

Активний волонтер і фронтовий артист: організовував концерти для бійців на передовій у Мар’їнці, Авдіївці, Пісках, Широкіному, Маріуполі. Був організатором "Агітпотягу на Схід".

У 2016 році нагороджений відзнакою Генштабу ЗСУ "За заслуги перед Збройними Силами України". Має звання "Заслужений працівник культури України" (2009).