"Схаменіться, люди!" Ротару різко присоромила хейтерів (фото)

Співачка Софія Ротару не дуже активна в соцмережах та не робить публічні заяви, через що її нерідко критикують. І нині на хейт в бік артистки відповіла її сестра Ауріка.
Що написала Ротару і чи дійсно це вона, розповідає РБК-Україна.
Так, блогер Ярослав Гопаца розмістив в TikTok відео, на якому було показано нові фото Ротару. Ними зірка поділилася на честь свого 78-річчя.
Кадри було зроблено у Києві та наробили галасу в мережі, тому не дивно, що блогер захотів ще раз показати їх юзерам. Втім, в коментарях під відео були не лише компліменти. Знайшлися й ті, хто почав критикувати Ротару.
Хейтери написали:
І серед усього цього можна побачити коментар з акаунту "Ауріка Ротару ua".
"Схаменіться, люди! Стільки бруду.. Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїхали і допомагаємо хлопцям, постійні благодійні концерти", - йдеться у ньому.
Також були й ті, хто захистив Ротару від критики. Такі коментатори зазначили:
Як зазначено в профілі акаунту, з якого було залишено коментар на підтримку Софії Михайлівни, це "офіційна і єдина сторінка" її сестри.
Там дуже мало особистої інформації, а публікуються лише відео з концертів, анонси чи просто пісні. Але у коментарях можна бачити певну активність. Зокрема, на питання про Софію Ротару власник чи власниця акаунту охоче відповідає.
"У Києві ми живемо. Заспіваємо ще. На разі - допомога країні, хлопцям. Що і робимо", - йдеться у коментарі про те, де зараз Ротару та чому на концертах виступає лише її сестра Ауріка.
Але чи дійсно це акаунт артистки - стверджувати важко. На офіційних сторінках Ауріки в Instagram та на Facebook посилань на цю сторінку в TikTok немає.
Вас може зацікавити
Оксана Пекун відповіла, чи може Ротару повернутися на сцену
Заслужений артист України пояснив, чому Ротару мовчить про війну.
Під час створення матеріалу було використано джерела: TikTok-акаунти Гопаци та Ротару.