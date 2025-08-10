UA

"Схаменіться, люди!" Ротару різко присоромила хейтерів (фото)

Сестри Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Софія Ротару не дуже активна в соцмережах та не робить публічні заяви, через що її нерідко критикують. І нині на хейт в бік артистки відповіла її сестра Ауріка.

Що написала Ротару і чи дійсно це вона, розповідає РБК-Україна.

Чому розкритикували співачку

Так, блогер Ярослав Гопаца розмістив в TikTok відео, на якому було показано нові фото Ротару. Ними зірка поділилася на честь свого 78-річчя.

Кадри було зроблено у Києві та наробили галасу в мережі, тому не дивно, що блогер захотів ще раз показати їх юзерам. Втім, в коментарях під відео були не лише компліменти. Знайшлися й ті, хто почав критикувати Ротару.

Хейтери написали: 

  • "А чого вона приїхала?"
  • "А де Софія Михайлівна була весь цей час? Сиділа, як миша. Може, увімкнула режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех, Соня, Соня... Не буває пізно, буває "вже не треба"
  • "Починають відчувати запах закінчення війни! Зараз полізуть кульгаві, сліпі й всі патріоти"
  • "Син і внук повтікали через Тису,вона мовчала всю війну, а тепер "вразила своїм виглядом"?! Волонтерки і жінки які плетуть сітки - ось хто вражає!"
  • "Вона могла б провести хоча б один концерт для зборів на ЗСУ, підтримку України.Сховалася і чекає, лише себе любить до нестями".

І серед усього цього можна побачити коментар з акаунту "Ауріка Ротару ua". 

"Схаменіться, люди! Стільки бруду.. Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїхали і допомагаємо хлопцям, постійні благодійні концерти", - йдеться у ньому.

Ротару захистила сестру (скріншот)

Також були й ті, хто захистив Ротару від критики. Такі коментатори зазначили:

  • "Заздрять успішним. Таких більше не буде! Обожнюю цю мега зірку! Довгая літа, моя фаворитко!"
  • "Принаймні вона в Україні, а не в РФ"
  • "Люди які її за**рають - ви одірвані від реальності. Жінці 78 років, яка, блін, позиція політична в інстаграмі? Вона, дай Боже, щоб туди взагалі заходила".

Чи дійсно хейтерів соромила саме Ауріка Ротару

Як зазначено в профілі акаунту, з якого було залишено коментар на підтримку Софії Михайлівни, це "офіційна і єдина сторінка" її сестри.

Як виглядає акаунт (скріншот)

Там дуже мало особистої інформації, а публікуються лише відео з концертів, анонси чи просто пісні. Але у коментарях можна бачити певну активність. Зокрема, на питання про Софію Ротару власник чи власниця акаунту охоче відповідає.

"У Києві ми живемо. Заспіваємо ще. На разі - допомога країні, хлопцям. Що і робимо", - йдеться у коментарі про те, де зараз Ротару та чому на концертах виступає лише її сестра Ауріка.

Коментар зі сторінки Ауріки Ротару (скріншот)

Але чи дійсно це акаунт артистки - стверджувати важко. На офіційних сторінках Ауріки в Instagram та на Facebook посилань на цю сторінку в TikTok немає. 

Під час створення матеріалу було використано джерела: TikTok-акаунти Гопаци та Ротару.

