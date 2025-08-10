"Схаменіться, люди!" Ротару різко присоромила хейтерів (фото)

Чому розкритикували співачку

Так, блогер Ярослав Гопаца розмістив в TikTok відео, на якому було показано нові фото Ротару. Ними зірка поділилася на честь свого 78-річчя.

Кадри було зроблено у Києві та наробили галасу в мережі, тому не дивно, що блогер захотів ще раз показати їх юзерам. Втім, в коментарях під відео були не лише компліменти. Знайшлися й ті, хто почав критикувати Ротару.

Хейтери написали:

"А чого вона приїхала?"

"А де Софія Михайлівна була весь цей час? Сиділа, як миша. Може, увімкнула режим очікування, не знала, який прапор коло хати вивішувати? Ех, Соня, Соня... Не буває пізно, буває "вже не треба"

"Починають відчувати запах закінчення війни! Зараз полізуть кульгаві, сліпі й всі патріоти"

"Син і внук повтікали через Тису,вона мовчала всю війну, а тепер "вразила своїм виглядом"?! Волонтерки і жінки які плетуть сітки - ось хто вражає!"

"Вона могла б провести хоча б один концерт для зборів на ЗСУ, підтримку України.Сховалася і чекає, лише себе любить до нестями".

І серед усього цього можна побачити коментар з акаунту "Ауріка Ротару ua".

"Схаменіться, люди! Стільки бруду.. Ми жили і живемо у Києві, нікуди не виїхали і допомагаємо хлопцям, постійні благодійні концерти", - йдеться у ньому.

Ротару захистила сестру (скріншот)

Також були й ті, хто захистив Ротару від критики. Такі коментатори зазначили:

"Заздрять успішним. Таких більше не буде! Обожнюю цю мега зірку! Довгая літа, моя фаворитко!"

"Принаймні вона в Україні, а не в РФ"

"Люди які її за**рають - ви одірвані від реальності. Жінці 78 років, яка, блін, позиція політична в інстаграмі? Вона, дай Боже, щоб туди взагалі заходила".

Чи дійсно хейтерів соромила саме Ауріка Ротару

Як зазначено в профілі акаунту, з якого було залишено коментар на підтримку Софії Михайлівни, це "офіційна і єдина сторінка" її сестри.

Як виглядає акаунт (скріншот)

Там дуже мало особистої інформації, а публікуються лише відео з концертів, анонси чи просто пісні. Але у коментарях можна бачити певну активність. Зокрема, на питання про Софію Ротару власник чи власниця акаунту охоче відповідає.

"У Києві ми живемо. Заспіваємо ще. На разі - допомога країні, хлопцям. Що і робимо", - йдеться у коментарі про те, де зараз Ротару та чому на концертах виступає лише її сестра Ауріка.

Коментар зі сторінки Ауріки Ротару (скріншот)

Але чи дійсно це акаунт артистки - стверджувати важко. На офіційних сторінках Ауріки в Instagram та на Facebook посилань на цю сторінку в TikTok немає.