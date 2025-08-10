"Опомнитесь, люди!" Ротару резко пристыдила хейтеров (фото)

Певица София Ротару не очень активна в соцсетях и не делает публичные заявления, из-за чего ее нередко критикуют. И сейчас на хейт в сторону артистки ответила ее сестра Аурика.
Что написала Ротару и действительно ли это она, рассказывает РБК-Украина.
Так, блогер Ярослав Гопаца разместил в TikTok видео, на котором были показаны новые фото Ротару. Ими звезда поделилась в честь своего 78-летия.
Кадры были сделаны в Киеве и наделали шума в сети, поэтому неудивительно, что блогер захотел еще раз показать их юзерам. Впрочем, в комментариях под видео были не только комплименты. Нашлись и те, кто начал критиковать Ротару.
Хейтеры написали:
И среди всего этого можно увидеть комментарий от аккаунта "Аурика Ротару ua".
"Опомнитесь, люди! Столько грязи. Мы жили и живем в Киеве, никуда не уехали и помогаем ребятам, постоянные благотворительные концерты", - говорится в нем.
Также были и те, кто защитил Ротару от критики. Такие комментаторы отметили:
Как указано в профиле аккаунта, с которого был оставлен комментарий в поддержку Софии Михайловны, это "официальная и единственная страница" ее сестры.
Там очень мало личной информации, а публикуются только видео с концертов, анонсы или просто песни. Но в комментариях можно видеть определенную активность. В частности, на вопрос о Софии Ротару владелец или владелица аккаунта охотно отвечает.
"В Киеве мы живем. Споем еще. На данный момент - помощь стране, ребятам. Что и делаем", - говорится в комментарии о том, где сейчас Ротару и почему на концертах выступает только ее сестра Аурика.
Но действительно ли это аккаунт артистки - утверждать трудно. На официальных страницах Аурики в Instagram и на Facebook ссылок на эту страницу в TikTok нет.
При создании материала были использованы источники: TikTok-аккаунты Гопацы и Ротару.