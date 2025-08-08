Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинувачення
Скандал із Костянтином Темляком, відомим актором і військовим, викликав бурхливі обговорення у соцмережах. Колишня дівчина зірки, Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та моральному знущанні.
РБК-Україна розповідає, як на звинувачення проти актора відреагували його колеги та українці.
Що відомо про скандал з Темляком
Колишня дівчина розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку актора, яке він міг виправдовувати "поганим настроєм" та "ревнощами".
Анастасія переживала систематичний контроль, побиття, моральні маніпуляції та тиск, який призвів до тривоги й депресії.
"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", - зізналася вона.
Дівчина боялася говорити про пережите через сором, адже колишній - "медійна людина з авторитетом".
У дописі вона показала відео агресивної поведінки актора, який в минулому зловживав алкоголем та наркотиками, а також свідчення інших його партнерок.
Як в мережі відреагували на скандал з Темляком
Після заяви колишньої дівчини, яка протягом чотирьох років наважувалася поділитися пережитим у стосунках, актор записав відеозвернення з реакцією і спробою вибачитися. Проте у його словах багато хто помітив маніпуляції та намагання перекласти провину на жертву.
Що написали зірки про скандал з Темляком
Українці з обуренням відреагували на історію та закликали притягнути актора до відповідальності, а його вибачення не прийняли. Проте знайшлися й ті, хто підтримав зірку.
"Костя, я завжди знала тебе як інтелігентного дуже чутливого чоловіка. Сама знаю, як це - робити помилки, за які дуже соромно", - написала Денисенко.
Наталка Денисенко про скандал з Темляком (скриншот)
З розумінням поставилася до "минулих помилок" Стася Ровінська.
"У кожного трапляються помилки в житті, добре, коли людина це усвідомлює і змінює щось, ми живі. Обіймаю", - написала вона.
Стася Ровінська підтримала Темляка (скриншот)
А от дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко рознесла "вибачення" зірки.
"Нещира х*ня з ароматом акторства", - написала вона.
Що написала Катерина Прокопенко (скриншот)
Дружина загиблого воїна Юрія Феліпенка, ведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич висловила співчуття під дописом Анастасії, де та розповідає про насилля з боку актора.
Реакція Катерини Мотрич на скандал з Темляком (скриншот)
Згодом вона підтримала колегу смайликом під його дописом, проте пізніше видалила коментар.
Мотрич про скандал з Темляком (скриншот)
Як відреагували в мережі
- "Найбільше нудить від підтримки публічних людей, ви - дно".
- "Такий віктім блеймінг я не можу…"
- "На відео можемо бачити проби на кастинг на найважчу роль у світі - роль нормального мужика. Добре що є ті, хто справляється, бо цьому актору ще треба довго вчитись".
- "Я близька подруга Насті й вона від тебе приїжджала до мене з синяками, не вірю, що такі змінюються".
- "Безвідносно до служби, я вимагаю від кіношної та театрів спільноти, щоб ваша акторська карʼєра була назавжди зламана, як і життя ваших колишніх партнерок".
- "Нарциси ніколи не змінюються, вони змінюють маски. Добре, що ця історія отримала розголос, бо більше жінок знатимуть, від кого треба триматися подалі".
- "Бідолашний нещасний, зараз ми всі тобі повіримо і забудемо, як ти х**сосив дівчину і бив її "бо був важкий період". Наркоманів, алкоголіків і абʼюзерів колишніх не буває".
Дивіться реакцію Костянтина Темляка на звинувачення у відео.
