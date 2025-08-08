ua en ru
Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинувачення

П'ятниця 08 серпня 2025 23:21
Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинувачення Зірки та українці відреагували на скандал з Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Скандал із Костянтином Темляком, відомим актором і військовим, викликав бурхливі обговорення у соцмережах. Колишня дівчина зірки, Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та моральному знущанні.

РБК-Україна розповідає, як на звинувачення проти актора відреагували його колеги та українці.

Що відомо про скандал з Темляком

Колишня дівчина розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку актора, яке він міг виправдовувати "поганим настроєм" та "ревнощами".

Анастасія переживала систематичний контроль, побиття, моральні маніпуляції та тиск, який призвів до тривоги й депресії.

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", - зізналася вона.

Дівчина боялася говорити про пережите через сором, адже колишній - "медійна людина з авторитетом".

У дописі вона показала відео агресивної поведінки актора, який в минулому зловживав алкоголем та наркотиками, а також свідчення інших його партнерок.

Як в мережі відреагували на скандал з Темляком

Після заяви колишньої дівчини, яка протягом чотирьох років наважувалася поділитися пережитим у стосунках, актор записав відеозвернення з реакцією і спробою вибачитися. Проте у його словах багато хто помітив маніпуляції та намагання перекласти провину на жертву.

Що написали зірки про скандал з Темляком

Українці з обуренням відреагували на історію та закликали притягнути актора до відповідальності, а його вибачення не прийняли. Проте знайшлися й ті, хто підтримав зірку.

"Костя, я завжди знала тебе як інтелігентного дуже чутливого чоловіка. Сама знаю, як це - робити помилки, за які дуже соромно", - написала Денисенко.

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинуваченняНаталка Денисенко про скандал з Темляком (скриншот)

З розумінням поставилася до "минулих помилок" Стася Ровінська.

"У кожного трапляються помилки в житті, добре, коли людина це усвідомлює і змінює щось, ми живі. Обіймаю", - написала вона.

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинуваченняСтася Ровінська підтримала Темляка (скриншот)

А от дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко рознесла "вибачення" зірки.

"Нещира х*ня з ароматом акторства", - написала вона.

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинуваченняЩо написала Катерина Прокопенко (скриншот)

Дружина загиблого воїна Юрія Феліпенка, ведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич висловила співчуття під дописом Анастасії, де та розповідає про насилля з боку актора.

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинуваченняРеакція Катерини Мотрич на скандал з Темляком (скриншот)

Згодом вона підтримала колегу смайликом під його дописом, проте пізніше видалила коментар.

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинуваченняМотрич про скандал з Темляком (скриншот)

Як відреагували в мережі

  • "Найбільше нудить від підтримки публічних людей, ви - дно".
  • "Такий віктім блеймінг я не можу…"
  • "На відео можемо бачити проби на кастинг на найважчу роль у світі - роль нормального мужика. Добре що є ті, хто справляється, бо цьому актору ще треба довго вчитись".
  • "Я близька подруга Насті й вона від тебе приїжджала до мене з синяками, не вірю, що такі змінюються".
  • "Безвідносно до служби, я вимагаю від кіношної та театрів спільноти, щоб ваша акторська карʼєра була назавжди зламана, як і життя ваших колишніх партнерок".
  • "Нарциси ніколи не змінюються, вони змінюють маски. Добре, що ця історія отримала розголос, бо більше жінок знатимуть, від кого треба триматися подалі".
  • "Бідолашний нещасний, зараз ми всі тобі повіримо і забудемо, як ти х**сосив дівчину і бив її "бо був важкий період". Наркоманів, алкоголіків і абʼюзерів колишніх не буває".

Дивіться реакцію Костянтина Темляка на звинувачення у відео.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані: Instagram-акаунти Темляка, Соловйова, коментарі користувачів під їхніми дописами.

