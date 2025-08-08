Скандал вокруг Темляка: как Денисенко, жена Фелипенко и другие реагируют на шокирующие обвинения
Скандал с Константином Темляком, известным актером и военным, вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Бывшая девушка звезды, Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии и моральном издевательстве.
РБК-Украина рассказывает, как на обвинения против актера отреагировали его коллеги и украинцы.
Что известно о скандале с Темляком
Бывшая девушка рассказала про физическое и психологическое насилие со стороны актера, которое он мог оправдывать "плохим настроением" и "ревностью".
Анастасия переживала систематический контроль, избиения, моральные манипуляции и давление, которое привело к тревоге и депрессии.
"Мужчина", который неоднократно поднимал на меня руку (как оказалось впоследствии не только на меня), обвинял в изменах, контролировал, разрушал мою психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и реальности вокруг, и каждый день ломал меня как личность", - призналась она.
Девушка боялась говорить о пережитом из-за стыда, ведь бывший - "медийный человек с авторитетом".
Как в сети отреагировали на скандал с Темляком
После заявления бывшей девушки, которая в течение четырех лет решалась поделиться пережитым в отношениях, актер записал видеообращение с реакцией и попыткой извиниться. Однако в его словах многие заметили манипуляции и попытки переложить вину на жертву.
Что написали звезды о скандале с Темляком
Украинцы с возмущением отреагировали на историю и призвали привлечь актера к ответственности, а его извинения не приняли. Однако нашлись и те, кто поддержал звезду.
"Костя, я всегда знала тебя как интеллигентного очень чувствительного человека. Сама знаю, как это - делать ошибки, за которые очень стыдно", - написала Денисенко.
Наталка Денисенко о скандале с Темляком (скриншот)
С пониманием отнеслась к "прошлым ошибкам" Стася Ровинская.
"У каждого случаются ошибки в жизни, хорошо, когда человек это осознает и меняет что-то, мы живы. Обнимаю", - написала она.
Стася Ровинская поддержала Темляка (скриншот)
А вот жена командира "Азова" Екатерина Прокопенко разнесла "извинения" звезды.
"Неискренняя х*ня с ароматом актерства", - написала она.
Что написала Екатерина Прокопенко (скриншот)
Жена погибшего воина Юрия Фелипенко, ведущая проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич выразила соболезнования под сообщением Анастасии, где та рассказывает о насилии со стороны актера.
Реакция Екатерины Мотрич на скандал с Темляком (скриншот)
Впоследствии она поддержала коллегу смайликом под его сообщением, однако позже удалила комментарий.
Мотрич о скандале с Темляком (скриншот)
Как отреагировали в сети
- "Больше всего тошнит от поддержки публичных людей, вы - дно".
- "Такой виктим блейминг я не могу..."
- "На видео можем видеть пробы на кастинг на самую тяжелую роль в мире - роль нормального мужика. Хорошо что есть те, кто справляется, потому что этому актеру еще надо долго учиться".
- "Я близкая подруга Насти и она от тебя приезжала ко мне с синяками, не верю что такие меняются".
- "Безотносительно к службе, я требую от киношного и театрального сообщества, чтобы ваша актерская карьера была навсегда сломана, как и жизнь ваших бывших партнерш".
- "Нарциссы никогда не меняются, они меняют маски. Хорошо, что моя история получила огласку, потому что больше женщин будут знать, от кого надо держаться подальше".
- "Бедный несчастный, сейчас мы все тебе поверим и забудем, как ты х**сосил девушку и бил ее "потому что был тяжелый период". Наркоманов, алкоголиков и абьюзеров бывших не бывает".
