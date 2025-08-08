UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Скандал навколо Темляка: як Денисенко, дружина Феліпенка та інші реагують на шокуючі звинувачення

Зірки та українці відреагували на скандал з Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Скандал із Костянтином Темляком, відомим актором і військовим, викликав бурхливі обговорення у соцмережах. Колишня дівчина зірки, Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та моральному знущанні.

РБК-Україна розповідає, як на звинувачення проти актора відреагували його колеги та українці.

Що відомо про скандал з Темляком

Колишня дівчина розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку актора, яке він міг виправдовувати "поганим настроєм" та "ревнощами".

Анастасія переживала систематичний контроль, побиття, моральні маніпуляції та тиск, який призвів до тривоги й депресії.

"Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо, і кожен день ламав мене як особистість", - зізналася вона.

Дівчина боялася говорити про пережите через сором, адже колишній - "медійна людина з авторитетом".

У дописі вона показала відео агресивної поведінки актора, який в минулому зловживав алкоголем та наркотиками, а також свідчення інших його партнерок.

Як в мережі відреагували на скандал з Темляком

Після заяви колишньої дівчини, яка протягом чотирьох років наважувалася поділитися пережитим у стосунках, актор записав відеозвернення з реакцією і спробою вибачитися. Проте у його словах багато хто помітив маніпуляції та намагання перекласти провину на жертву.

Що написали зірки про скандал з Темляком

Українці з обуренням відреагували на історію та закликали притягнути актора до відповідальності, а його вибачення не прийняли. Проте знайшлися й ті, хто підтримав зірку.

"Костя, я завжди знала тебе як інтелігентного дуже чутливого чоловіка. Сама знаю, як це - робити помилки, за які дуже соромно", - написала Денисенко.

Наталка Денисенко про скандал з Темляком (скриншот)

З розумінням поставилася до "минулих помилок" Стася Ровінська.

"У кожного трапляються помилки в житті, добре, коли людина це усвідомлює і змінює щось, ми живі. Обіймаю", - написала вона.

Стася Ровінська підтримала Темляка (скриншот)

А от дружина командира "Азову" Катерина Прокопенко рознесла "вибачення" зірки.

"Нещира х*ня з ароматом акторства", - написала вона.

Що написала Катерина Прокопенко (скриншот)

Дружина загиблого воїна Юрія Феліпенка, ведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич висловила співчуття під дописом Анастасії, де та розповідає про насилля з боку актора.

Реакція Катерини Мотрич на скандал з Темляком (скриншот)

Згодом вона підтримала колегу смайликом під його дописом, проте пізніше видалила коментар.

Мотрич про скандал з Темляком (скриншот)

Як відреагували в мережі

  • "Найбільше нудить від підтримки публічних людей, ви - дно".
  • "Такий віктім блеймінг я не можу…"
  • "На відео можемо бачити проби на кастинг на найважчу роль у світі - роль нормального мужика. Добре що є ті, хто справляється, бо цьому актору ще треба довго вчитись".
  • "Я близька подруга Насті й вона від тебе приїжджала до мене з синяками, не вірю, що такі змінюються".
  • "Безвідносно до служби, я вимагаю від кіношної та театрів спільноти, щоб ваша акторська карʼєра була назавжди зламана, як і життя ваших колишніх партнерок".
  • "Нарциси ніколи не змінюються, вони змінюють маски. Добре, що ця історія отримала розголос, бо більше жінок знатимуть, від кого треба триматися подалі".
  • "Бідолашний нещасний, зараз ми всі тобі повіримо і забудемо, як ти х**сосив дівчину і бив її "бо був важкий період". Наркоманів, алкоголіків і абʼюзерів колишніх не буває".

Дивіться реакцію Костянтина Темляка на звинувачення у відео.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані: Instagram-акаунти Темляка, Соловйова, коментарі користувачів під їхніми дописами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки