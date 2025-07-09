Софія Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада: що сказала співачка

У середу, 9 липня, помер Ігор Поклад . Його смерть сколихнула всю творчу спільноту України. Свої співчуття висловила і Софія Ротару - одна з найвідоміших виконавиць його пісень.

Ротару зробила заяву про смерть Ігоря Поклада

У Stories Софія Ротару опублікувала чорно-біле фото Ігоря Поклада.

"Ігор Поклад. Світла пам'ять", - написала артистка.

Ротару відреагувала на смерть Ігоря Поклада (скриншот)

Що Ігор Поклад говорив про Ротару

"За натурою я людина не склочна. Тому мені особливо прикро, коли хтось когось поливає брудом. Подібного бути не повинно. Ми ж усі працюємо в одній упряжці. Кожному необхідна підтримка. Мені соромно за тих, хто пише про неї погано", - розповідав в одному з інтерв'ю Ігор Поклад, відповідаючи на запитання про Ротару.

"Головне, вона ніколи не піде ні в кого на поводу. Співала і співатиме тільки те, що подобається, що підходить її голосу. Ніхто не змусить співачку зрадити себе. А це головне для виконавця, особливо, якщо він бачить свою мету. Я ціную людину тільки за її ділові якості. Решта мене не хвилює. Та й нікого не повинно хвилювати".

"Вони (пісні - ред.) створювалися відразу "під Ротару". Інші - на її прохання. Коли ми зустрічалися на якихось музичних заходах, Соня завжди просила мене: "Давай щось нове".

"Перед концертом Соня хвилювалася, як першокурсниця. Просто дивно: за її популярності та зірковості зберегти в собі ось це відчуття "виходиш на сцену, як вперше".

"... для Соні Ротару я написав найбільше пісень. Інша річ, що вони не користувалися такою популярністю, як пісні, які виконує, наприклад, Ніна Матвієнко. Але в Ніни тільки три-чотири пісні, а в Соні десь десяток, не менше".

Що Софія Ротару говорила про Ігоря Поклада

"Ще школяркою я чула, як виконувала його пісні Ніночка Матвієнко. Потім ми з ним познайомилися. І сьогодні, поклавши руку на серце, можу сказати, що він не тільки чудовий композитор, музикант, а й приголомшливий друг", - розповідала вона.

Софія Ротару в серпні 2022 року (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)