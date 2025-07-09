София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица

В среду, 9 июля, умер Игорь Поклад . Его смерть всколыхнула все творческое сообщество Украины. Свои соболезнования выразила и София Ротару - одна из известнейших исполнительниц его песен.

Ротару сделала заявление о смерти Игоря Поклада

В Stories София Ротару опубликовала черно-белое фото Игоря Поклада.

"Игорь Поклад. Светлая память", - написала артистка.

Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада (скриншот)

Что Игорь Поклад говорил о Ротару

"По натуре я человек не склочный. Поэтому мне особенно досадно когда кто-то кого-то поливает грязью. Подобного быть не должно. Мы же все работаем в одной упряжке. Каждому необходима поддержка. Мне стыдно за тех, кто пишет о ней плохо", - рассказывал в одном из интервью Игорь Поклад, отвечая на вопрос про Ротару.

"Главное, она никогда не пойдет ни у кого на поводу. Пела и будет петь только то, что нравится, что подходит ее голосу. Никто не заставит певицу изменить себе. А это главное для исполнителя, особенно, если он видит свою цель. Я ценю человека только за его деловые качества. Остальное меня не волнует. Да и никого не должно волновать".

"Они (песни - ред.) создавались сразу "под Ротару". Другие - по ее просьбе. Когда мы встречались на каких-то музыкальных мероприятиях, Соня всегда просила меня: "Давай что-то новое".

"Перед концертом Соня волновалась, как первокурсница. Просто удивительно: при ее популярности и звездности сохранить в себе вот это чувство "выходишь на сцену, как в первый раз".

"... для Сони Ротару я написал больше всего песен. Другое дело, что они не пользовались такой популярностью, как песни, исполняющей, например, Нина Матвиенко. Но у Нины только три-четыре песни, а у Сони где-то десяток, не меньше".

Что София Ротару говорила про Игоря Поклада

"Еще школьницей я слышала, как исполняла его песни Ниночка Матвиенко. Потом мы с ним познакомились. И сегодня, положа руку на сердце, могу сказать, что он не только замечательный композитор, музыкант, но и потрясающий друг", - рассказывала она.

София Ротару в августе 2022 года (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)