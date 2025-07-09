ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица

Среда 09 июля 2025 13:57
UA EN RU
София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица София Ротару (фото: facebook.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

В среду, 9 июля, умер Игорь Поклад. Его смерть всколыхнула все творческое сообщество Украины. Свои соболезнования выразила и София Ротару - одна из известнейших исполнительниц его песен.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Ротару сделала заявление о смерти Игоря Поклада

В Stories София Ротару опубликовала черно-белое фото Игоря Поклада.

"Игорь Поклад. Светлая память", - написала артистка.

София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица

Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада (скриншот)

Что Игорь Поклад говорил о Ротару

  • "По натуре я человек не склочный. Поэтому мне особенно досадно когда кто-то кого-то поливает грязью. Подобного быть не должно. Мы же все работаем в одной упряжке. Каждому необходима поддержка. Мне стыдно за тех, кто пишет о ней плохо", - рассказывал в одном из интервью Игорь Поклад, отвечая на вопрос про Ротару.
  • "Главное, она никогда не пойдет ни у кого на поводу. Пела и будет петь только то, что нравится, что подходит ее голосу. Никто не заставит певицу изменить себе. А это главное для исполнителя, особенно, если он видит свою цель. Я ценю человека только за его деловые качества. Остальное меня не волнует. Да и никого не должно волновать".
  • "Они (песни - ред.) создавались сразу "под Ротару". Другие - по ее просьбе. Когда мы встречались на каких-то музыкальных мероприятиях, Соня всегда просила меня: "Давай что-то новое".
  • "Перед концертом Соня волновалась, как первокурсница. Просто удивительно: при ее популярности и звездности сохранить в себе вот это чувство "выходишь на сцену, как в первый раз".
  • "... для Сони Ротару я написал больше всего песен. Другое дело, что они не пользовались такой популярностью, как песни, исполняющей, например, Нина Матвиенко. Но у Нины только три-четыре песни, а у Сони где-то десяток, не меньше".

Что София Ротару говорила про Игоря Поклада

"Еще школьницей я слышала, как исполняла его песни Ниночка Матвиенко. Потом мы с ним познакомились. И сегодня, положа руку на сердце, могу сказать, что он не только замечательный композитор, музыкант, но и потрясающий друг", - рассказывала она.

София Ротару отреагировала на смерть Игоря Поклада: что сказала певица

София Ротару в августе 2022 года (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Вас также может заинтересовать

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница Софии Ротару, газеты "Бульвар" и "Киевские ведомости".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ротару Новости шоу-бизнеса
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос