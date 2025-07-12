Соліст хору "Гомін", через якого "гуде" увесь TikTok, висловився про бронь та заробітки в Оперному

Чи є у соліста хору "Гомін" бронь

Вадим розповів, що його батько служить. А сам він має бронь від Оперного театру.

"Це є момент критичності, критичної інфраструктури і так далі", - зазначив Яценко.

"Там є деякі пункти, за якими визначається критичність. Момент того, що ідуть досить великі податки до держави. Там пов'язано з відсотком податків, з сумою податків, які організація платить", - додав він.

Зарплата, зауважив співак, у нього не така велика, як можна уявити.

"Невелика. Ну вистачає, в принципі, на якісь потреби. Ми винаймаємо квартиру у Львові, тобто ми не маємо власного житла", - розповів артист.

Вадим Яценко розповів про бронь (скріншот)

"В органному залі я офіційно працюю на напівставки. Моя основна ставка і основна робота - це головний хормейстер. Переїхав до Львова коли, сім років тому, і це була моя основна робота. В органному я почав працювати разом з хором "Гомін" два роки, тому там я працюю за сумісництвом", - зазначив він.

Говорячи про те, яка ставка нині в Оперному, Яценко не став називати конкретні цифри. Він лише зазначив, що цих коштів вистачає на оренду та речі.

"Я не знаю, чи я можу це говорити, але повірте, це вистачає, щоб зняти квартиру, купляти якісь продукти і штани в мене секонд, ну нічого страшного", - пояснив Вадим.

Як Яценко став зіркою мережі

Нагадаємо, нещодавно в TikTok "завірусилося" відео з хором "Гомін". На ньому Яценко та інші учасники колективу виконали перероблену версію хіта "Цей сон, цей сон". Замість сну у пісні йшлося про хор.

Після цього про хор дізналися сотні тисяч користувачів. Нині "Гомін" дає концерти, а Яценко став персоною, яку всі охоче кличуть на інтерв'ю.