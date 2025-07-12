Солист хора "Гомін", из-за которого "гудит" весь TikTok, высказался о брони и заработках в Оперном

Есть ли у солиста хора "Гомін" бронь

Вадим рассказал, что его отец служит. А сам он имеет бронь от Оперного театра.

"Это момент критичности, критической инфраструктуры и так далее", - отметил Яценко.

"Там есть некоторые пункты, по которым определяется критичность. Момент того, что идут достаточно большие налоги в государство. Там связано с процентом налогов, с суммой налогов, которые организация платит", - добавил он.

Зарплата, заметил певец, у него не такая большая, как можно представить.

"Небольшая. Ну хватает, в принципе, на какие-то нужды. Мы снимаем квартиру во Львове, то есть у нас нет собственного жилья", - рассказал артист.

Вадим Яценко рассказал о брони (скриншот)

"В органном зале я официально работаю на полставки. Моя основная ставка и основная работа - это главный хормейстер. Переехал во Львов когда, семь лет назад, и это была моя основная работа. В органном я начал работать вместе с хором "Гомін" два года, поэтому там я работаю по совместительству", - отметил он.

Говоря о том, какая ставка сейчас в Оперном, Яценко не стал называть конкретные цифры. Он лишь отметил, что этих средств хватает на аренду и вещи.

"Я не знаю, могу ли я это говорить, но поверьте, это хватает, чтобы снять квартиру, покупать какие-то продукты и штаны у меня секонд, ну ничего страшного", - пояснил Вадим.

Как Яценко стал звездой сети

Напомним, недавно в TikTok "завирусилось" видео с хором "Гомін". На нем Яценко и другие участники коллектива исполнили переработанную версию хита "Цей сон, цей сон". Вместо сна в песне речь шла о хоре.

После этого о хоре узнали сотни тысяч пользователей. Сейчас "Гомін" дает концерты, а Яценко стал персоной, которую все охотно зовут на интервью.