Стали відомі подробиці смерті Ігоря Поклада

Подробиці смерті Ігоря Поклада

"Ігор Дмитрович вже довго хворів і останній час вже був в лікарні. Ми всі, на жаль, очікували, що це може статися, але все рівно це несподівано і неймовірно боляче. Останній раз ми бачилися десь два роки тому", - поділився режисер.

З Ігорем Покладом Семена пов’язує документальний фільм "Спомин про майбутнє", в основі якого - композиція "Спомин".

Саме цей музичний твір композитора став джерелом натхнення для створення короткометражної стрічки, яка вже отримала визнання на кількох фестивалях.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

"Ми познайомилися, вже коли почалася повномасштабна війна. Я тоді вперше тільки, на жаль, почув його музичний твір "Спомин", який надихнув мене зняти фільм. Тоді я поїхав до нього у Ворзель, де ми вже мали змогу поспілкуватися. Я запам'ятав його дуже привітним, не дивлячись на хворобу в гарному тонусі, охайним і красивим чоловіком, з глибокими очима, таким ж глибокими думками і чудовою музикою. Але він був небагатослівною людиною, бо, мабуть, як справжній композитор висловлювався більше музикою", - розповів Горов.

Про смерть легендарного композитора громадськість дізналася від його дружини - Світлани Поклад.

Ігор Поклад з дружиною (фото: facebook.com/svitlana.poklad)

Вона першою повідомила про втрату. За словами Горова, саме завдяки їй він отримував усі новини про стан композитора.

"Світлана, безумовно, була його музою і янголом-охоронцем. Робила все, аби хоч на трохи продовжити його життя. Вона тримала його в тонусі, спілкувалася з його друзями і підтримувала його у всьому. Їй за це величезне дякую", - додав режисер.