Стали известны подробности смерти Игоря Поклада

Подробности смерти Игоря Поклада

"Игорь Дмитриевич уже долго болел и последнее время уже был в больнице. Мы все, к сожалению, ожидали, что это может произойти, но все равно это неожиданно и невероятно больно. Последний раз мы виделись где-то два года назад", - поделился режиссер.

С Игорем Покладом Семена связывает документальный фильм "Воспоминание о будущем", в основе которого - композиция "Спомин".

Именно это музыкальное произведение композитора стало источником вдохновения для создания короткометражной ленты, которая уже получила признание на нескольких фестивалях.

Семен Горов (фото: instagram.com/semengorov)

"Мы познакомились, уже когда началась полномасштабная война. Я тогда впервые только, к сожалению, услышал его музыкальное произведение "Спомин", которое вдохновило меня снять фильм. Тогда я поехал к нему в Ворзель, где мы уже имели возможность пообщаться. Я запомнил его очень приветливым, несмотря на болезнь в хорошем тонусе, опрятным и красивым человеком, с глубокими глазами, таким же глубокими мыслями и замечательной музыкой. Но он был немногословным человеком, потому что, видимо, как настоящий композитор высказывался больше музыкой", - рассказал Горов.

О смерти легендарного композитора общественность узнала от его жены - Светланы Поклад.

Игорь Поклад с женой (фото: facebook.com/svitlana.poklad)

Она первой сообщила об утрате. По словам Горова, именно благодаря ей он получал все новости о состоянии композитора.

"Светлана, безусловно, была его музой и ангелом-хранителем. Делала все, чтобы хоть на немного продлить его жизнь. Она держала его в тонусе, общалась с его друзьями и поддерживала его во всем. Ей за это огромное спасибо", - добавил режиссер.