Стало відомо, де живе та як заробляє 20-річна донька Нікітіна та Горбачової (фото)

Де живе та як заробляє донька Нікітіна та Горбачової

20-річна дівчина нині проживає у США разом із мамою та молодшою сестрою.

Своє майбутнє вона пов'язала з Нью-Йорком, де здобуває освіту та паралельно вибудовує музичну кар'єру.

Як підкреслив Нікітін, його донька пробує сили на одному з найскладніших і найконкурентніших ринків у світі - американському.

"Ви запитували, тож це не секрет. Наша Поліна живе у Нью-Йорку, навчається у New School та будує музичну кар'єру на найконкурентнішому ринку у світі", - розповів він.

Як виглядає донька Горбачової та Нікітіна (фото: instagram.com/yuriynikitin)

Музика - не єдине, чим займається Поліна. Вона намагається бути фінансово самостійною, тому допомагає іншим творчим особистостям вдосконалювати розмовну англійську. Ба більше навіть створила власну методику навчання.

"Вона каже, що зрозуміла тільки тут, як важливо розмовляти "на сленгу" і почуватися "своєю". Бо один із головних секретів досягнення успіху - це якісний нетворкінг, а без знання певного лексикону це практично неможливо", - розповів продюсер.

Раніше й Ольга коментувала музичну діяльність доньки. Вона назвала доньку талановитою співачкою і зазначила, що разом з чоловіком працюють в команді над її розвитком та безпекою.

"Тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", - додала вона.

Що відомо про стосунки Нікітіна та Горбачової

Нагадаємо, у липні Ольга заявила про чергове розлучення з продюсером. Згодом вона зізналася, що вони зберегли дружні стосунки заради доньок.

"Ми будемо разом на свята чи у відпустках через повагу до 27 років спільного створення життя", - сказала Горбачова.

У пари залишилося двоє спільних дітей. Окрім доньки Поліни, є також молодша Серафіма.

Ольга Горбачова з доньками (фото: instagram.com/gorbachovaolga)