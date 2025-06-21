Трилери, жахи і драми: топ-5 новинок кіно, як змусять серце битися частіше

"Материнська любов"

Життя Кейт кардинально змінюється, коли на порозі дому в істериці та вкрита чужою кров'ю з'являється її дочка Клер.

Збираючи правду до купи, жінка проходить важке випробування. Сильна драма про материнство та боротьбу за родину.



"Нічний дзвінок"

Молодий студент отримує терміновий виклик, який змінює усе його життя. Неочікувано його життя опиняється під загрозою.

Злісний мафіозі звинувачує хлопця у крадіжці й не зупиниться ні перед чим, щоб повернути своє. У юнака є лише одна ніч, щоб довести свою невинуватість.



"Поганий вплив"

Колишній злочинець стає тілоохоронцем доньки заможного бізнесмена. Життя нових знайомих опиняється під загрозою через романтичні почуття та таємниці минулого, які вони намагаються розкрити.



"Вбити Мері Сью"

Героїня Мері Сью - непередбачувана, смілива, а деколи й агресивна. Вона стає справжнім випробуванням для своєї родини.

Усе ускладнюється, коли вітчим-сенатор замовляє вбивство дівчини. Операція виявляється непростою для професіоналів, адже героїня має особливий талант.



"Проєкт "Тиша"

Група незнайомців опиняється на межі життя та смерті через загрозу руйнування мосту. Становище ускладнюється, коли на волю виривається небезпечний військовий експеримент.

Перед героями постає непроста задача: врятувати життя і не стати жертвою проєкту "Тиша".