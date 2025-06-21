Триллеры, ужасы и драмы: топ-5 новинок кино, которые заставят сердце биться чаще

"Материнская любовь"

Жизнь Кейт кардинально меняется, когда на пороге дома в истерике и покрытая чужой кровью появляется ее дочь Клэр.

Собирая правду воедино, женщина проходит тяжелое испытание. Сильная драма о материнстве и борьбе за семью.



"Ночной звонок"

Молодой студент получает срочный вызов, который меняет всю его жизнь. Неожиданно его жизнь оказывается под угрозой.

Злобный мафиози обвиняет парня в краже и не остановится ни перед чем, чтобы вернуть свое. У юноши есть только одна ночь, чтобы доказать свою невиновность.



"Плохое влияние"

Бывший преступник становится телохранителем дочери состоятельного бизнесмена. Жизнь новых знакомых оказывается под угрозой из-за романтических чувств и тайны прошлого, которые они пытаются раскрыть.



"Убить Мэри Сью"

Героиня Мэри Сью - непредсказуемая, смелая, а порой и агрессивная. Она становится настоящим испытанием для своей семьи.

Все усложняется, когда отчим-сенатор заказывает убийство девушки. Операция оказывается непростой для профессионалов, ведь героиня имеет особый талант.



"Проект "Тишина"

Группа незнакомцев оказывается на грани жизни и смерти из-за угрозы разрушения моста. Положение осложняется, когда на волю вырывается опасный военный эксперимент.

Перед героями стоит непростая задача: спасти жизнь и не стать жертвой проекта "Тишина".