Трінчер не на жарт ошелешила короткою стрижкою (відео)

Новий образ Трінчер ошелешив фанів

Так, співачка вирішила приміряти незвичайний макіяж. Андрюшин зробив їй широкі брови, виділив губи темною помадою та підкреслив кінчик носика блискучим хайлайтером.

Також Трінчер вставила лінзи, аби на час змінити колір очей. Але головна "родзинка" - перука.

В кадрі Анна показалася з короткою стрижкою. Зухвала зачіска та ефектний мейкап створили вау-ефект. Образ співачки вдало доповнив рожевий латексний топ та масивні прикраси.

Трінчер з короткою зачіскою (скріншоти)

Раптове перевтілення співачки вразило її фанів. Під дописом вони пишуть, що не очікували побачити Трінчер з коротким волоссям, але такий експеримент навряд чи можна назвати невдалим.

Також юзери залишили такі коментарі: