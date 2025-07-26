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Тринчер не на шутку ошарашила короткой стрижкой (видео)

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анна Тринчер удивила новым образом. Звезда носит длинные волосы, но внезапно показалась с необычной для себя прической.

Как сообщает РБК-Украина, Тринчер показалась с короткой стрижкой на новом видео в Instagram визажиста Егора Андрюшина.

Новый образ Тринчер ошарашил фанов

Так, певица решила примерить необычный макияж. Андрюшин сделал ей широкие брови, выделил губы темной помадой и подчеркнул кончик носика блестящим хайлайтером.

Также Тринчер вставила линзы, чтобы на время изменить цвет глаз. Но главная "изюминка" - парик.

В кадре Анна показалась с короткой стрижкой. Дерзкая прическа и эффектный макияж создали вау-эффект. Образ певицы удачно дополнил розовый латексный топ и массивные украшения.

 

Тринчер с короткой прической (скриншоты)

Внезапное перевоплощение певицы поразило ее фанов. Под постом они пишут, что не ожидали увидеть Тринчер с короткими волосами, но такой эксперимент вряд ли можно назвать неудачным.

Также юзеры оставили такие комментарии:

  • "Была Тринчер, стала Кристиной из "Аферистов"
  • "Копия Виктории Булитко из "Дизель Шоу"! Двойник просто"
  • "Это что-то новое и необычное"
  • "Это не перевоплощение, это побег в новую жизнь с новыми документами"
  • "Не узнать"
  • "Элис из "Сумерек"
  • "Классно, Аня всегда огонь".

 

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