ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это мое, я этого хочу!" Полякова поразила дерзкой песней "Вкрала"

Пятница 08 августа 2025 17:13
UA EN RU
"Это мое, я этого хочу!" Полякова поразила дерзкой песней "Вкрала" Оля Полякова (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова представила новую песню. Этот смелый сингл о любви, которая не играет по правилам.

Что известно о новом треке, рассказывает РБК-Украина.

Полякова представила песню "Вкрала"

Этот трек - второй после "Жінки з цікавим минулим" (именно с него началось сотрудничество певицы с командой авторов во главе с Евгением Трипловым). И песня "Вкрала" стала еще одним шагом к будущему альбому, над которым артистка уже активно работает.

Это трек о дерзкой откровенности женщины, которая не сдерживает себя в желаниях и не боится нарушать правила.

"Вкрала" - это не только о любви, это о силе намерения, о том, когда ты по-настоящему чувствуешь: "Это мое, я этого хочу!" И не можешь, не хочешь себе отказывать. Это о любви, которая не играет по правилам, правилам, которые иногда надо нарушать", - рассказала Полякова.

"Успех шоу "Дорослі дівчата" и всеукраинский тур подтвердили: пришло время изменить не только форму, но и содержание. Оля изменилась, меняется мир - и меняются песни. Но это не значит, что она станет непонятной своей аудитории. Ведь она также меняется вместе с ней", - рассказал Михаил Ясинский, менеджер и продюсер Поляковой.

"Оля остается человеком-праздником, но сегодня в ней звучит другой, более женственный, но такой же харизматичный аккорд - именно тот, который зрители полюбили в шоу "Взрослые девушки", и я счастлив, что Евгений Триплов тонко это почувствовал. Это действительно интересный этап - и нам нравится, как все вокруг обновляется, а мы - вместе со всеми", - добавил он.

Вас может заинтересовать

При создании материала были использованы материалы от пресс-службы Поляковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Песни
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине