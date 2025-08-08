"Это мое, я этого хочу!" Полякова поразила дерзкой песней "Вкрала"

Полякова представила песню "Вкрала"

Этот трек - второй после "Жінки з цікавим минулим" (именно с него началось сотрудничество певицы с командой авторов во главе с Евгением Трипловым). И песня "Вкрала" стала еще одним шагом к будущему альбому, над которым артистка уже активно работает.

Это трек о дерзкой откровенности женщины, которая не сдерживает себя в желаниях и не боится нарушать правила.

"Вкрала" - это не только о любви, это о силе намерения, о том, когда ты по-настоящему чувствуешь: "Это мое, я этого хочу!" И не можешь, не хочешь себе отказывать. Это о любви, которая не играет по правилам, правилам, которые иногда надо нарушать", - рассказала Полякова.

"Успех шоу "Дорослі дівчата" и всеукраинский тур подтвердили: пришло время изменить не только форму, но и содержание. Оля изменилась, меняется мир - и меняются песни. Но это не значит, что она станет непонятной своей аудитории. Ведь она также меняется вместе с ней", - рассказал Михаил Ясинский, менеджер и продюсер Поляковой.

"Оля остается человеком-праздником, но сегодня в ней звучит другой, более женственный, но такой же харизматичный аккорд - именно тот, который зрители полюбили в шоу "Взрослые девушки", и я счастлив, что Евгений Триплов тонко это почувствовал. Это действительно интересный этап - и нам нравится, как все вокруг обновляется, а мы - вместе со всеми", - добавил он.