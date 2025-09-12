"Це його відповідальність": екс-дружина Розового відповіла на обвинувачення у розтраті донатів

Що говорив раніше Розовий

Розовий заявив, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень моральної компенсації, частину яких нібито взяв із благодійної банки, куди надходили пожертви на його реабілітацію.

"Вимушений констатувати, що на мою реабілітацію з загальної суми було перераховано близько 2 мільйони 670 тисяч гривень. Доля решти коштів мені невідома, оскільки доступ до рахунку мала лише моя колишня дружина. Я розумію, що частина коштів дійсно була витрачена на мої потреби (крісло для пересування, масажі, реабілітації, тощо), але, поруч з цим, я переконаний, що ця цифра не вимірюється мільйонами гривень, та й думаю навіть не сотнями тисяч", - зазначив він.

Віктор Розовий з екс-дружиною (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ветеран війни підкреслив, що вимагає від Мерзлікіної повну виписку з рахунку та звіт витрат.

Відповідь Мерзлікіної

Мерзлікіна розповіла, що на момент отримання договору та коштів вона повернула колишньому залишок із банку.

"Маша, в той момент, коли я прийшла до нього з договором, так він мене питає: "А ти мені повернеш ці гроші, які ти на мене збирала?". Я кажу: "Віктор, я тобі поверну все до копійки. Це не мої кошти". Ну і в той момент же я йому їх і повернула", - запевнила Ольга.

Вона пояснила, що гроші, які гуморист їй переслав, походили з його особистого рахунку.

"Мені дуже шкода, якщо він скинув ці гроші з банки, на яку ми збирали на його реабілітацію. Мені дуже сумно тоді. Це його відповідальність", - уточнила колишня дружина.

Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ольга наголосила, що гроші йшли на реабілітацію та додаткові витрати.

"Кошти йшли на додаткові медикаменти, нейростимулятори, рукавиці, протези. Виготовляли йому крісло колісне, крісло для душу, додаткова робота з реабілітологами, масажисти. Він два місяці реабілітувався в Модричах - це платний реабілітаційний центр", - підкреслила Мерзлікіна.

Вона також пояснила витрати на побратимів Розового.

"Коли відкривали банку, там писало, що кошти на реабілітацію Віктора і допомогу його побратимам. Найбільшу суму відразу скинули побратимам - 1,5 млн, а згодом ще дві суми за запитами", - додала вона.

Модель також спростувала підозри Віктора щодо купівлі її авто та інших витрат.

"Він не знає, що, можливо, я півсвого життя збирала заощадження, щоб купити машину. І коли лишалася в Києві, я розуміла, що без транспорту трошки тяжко. Тому вирішила купити недорогу машину", - каже екс-дружина Розового.

На запит щодо офіційної перевірки, Ольга підтвердила, що надала всю звітність Монобанку.

"До мене звернувся Монобанк з фінмоніторингом, надати звітність по цільових використання коштів з банків. Я надала всю звітність. На що Монобанк мені відповів: "Дякуємо. Наразі не маємо жодних претензій щодо цільових витрат коштів з банки". Тобто в банку до мене претензій немає", - підкреслила Мерзлікіна.

Контекст скандалу

Скандал навколо Розового загострився після його відвертих зізнань про шлюб і фінансові питання.

Громадськість активно обговорює, чи прозоро були витрачені кошти, зібрані для реабілітації ветерана після поранення.

Мерзлікіна наголошує, що всі її дії були документально підтверджені, а претензії Розового, на її думку, ґрунтуються на неповній інформації.