"Это его ответственность": экс-жена Розового ответила на обвинения в растрате донатов

Что говорил ранее Розовый

Розовый заявил, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен моральной компенсации, часть которых якобы взял из благотворительной банки, куда поступали пожертвования на его реабилитацию.

"Вынужден констатировать, что на мою реабилитацию из общей суммы было перечислено около 2 миллионов 670 тысяч гривен. Судьба остальных средств мне неизвестна, поскольку доступ к счету имела только моя бывшая жена. Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и думаю даже не сотнями тысяч", - отметил он.

Виктор Розовый с экс-женой (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ветеран войны подчеркнул, что требует от Мерзликиной полную выписку со счета и отчет расходов.

Ответ Мерзликиной

Мерзликина рассказала, что на момент получения договора и средств она вернула бывшему остаток из банка.

"Маша, в тот момент, когда я пришла к нему с договором, так он меня спрашивает: "А ты мне вернешь эти деньги, которые ты на меня собирала?". Я говорю: "Виктор, я тебе верну все до копейки. Это не мои средства". Ну и в тот момент же я ему их и вернула", - заверила Ольга.

Она объяснила, что деньги, которые юморист ей переслал, происходили с его личного счета.

"Мне очень жаль, если он сбросил эти деньги с банки, на которую мы собирали на его реабилитацию. Мне очень грустно тогда. Это его ответственность", - уточнила бывшая жена.

Виктор Розовый (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Ольга подчеркнула, что деньги шли на реабилитацию и дополнительные расходы.

"Средства шли на дополнительные медикаменты, нейростимуляторы, перчатки, протезы. Изготавливали ему кресло колесное, кресло для душа, дополнительная работа с реабилитологами, массажисты. Он два месяца реабилитировался в Модричах - это платный реабилитационный центр", - подчеркнула Мерзликина.

Она также объяснила расходы на собратьев Розового.

"Когда открывали банк, там писало, что средства на реабилитацию Виктора и помощь его собратьям. Наибольшую сумму сразу сбросили побратимам - 1,5 млн, а потом еще две суммы по запросам", - добавила она.

Модель также опровергла подозрения Виктора относительно покупки ее авто и других расходов.

"Он не знает, что, возможно, я полжизни собирала сбережения, чтобы купить машину. И когда оставалась в Киеве, я понимала, что без транспорта немножко тяжело. Поэтому решила купить недорогую машину", - говорит экс-жена Розового.

На запрос относительно официальной проверки, Ольга подтвердила, что предоставила всю отчетность Монобанка.

"Ко мне обратился Монобанк с финмониторингом, предоставить отчетность по целевым использования средств из банков. Я предоставила всю отчетность. На что Монобанк мне ответил: "Спасибо. Пока не имеем никаких претензий по целевым расходам средств из банки". То есть у банка ко мне претензий нет", - подчеркнула Мерзликина.

Контекст скандала

Скандал вокруг Розового обострился после его откровенных признаний о браке и финансовых вопросах.

Общественность активно обсуждает, прозрачно ли были потрачены средства, собранные для реабилитации ветерана после ранения.

Мерзликина подчеркивает, что все ее действия были документально подтверждены, а претензии Розового, по ее мнению, основываются на неполной информации.