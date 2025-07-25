У цій школі не до жартів: 5 фактів про нову українську комедію "Батьківські Збори"

Справжній ліцей - справжні пристрасті

Зйомки фільму проходять у реальному київському ліцеї, де класна кімната перетворюється на арену батьківських баталій із неочікуваними сюжетними поворотами.

За сюжетом, коли на виборах президента школи перемагає найгірший учень-прогульник, обурені батьки інших впевнені у фальсифікації, і скликають батьківські збори, які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні, недосконалість шкільної освіти і відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть не міг уявити.

Дебют у повному метрі

Для акторки Анастасії Цимбалару фільм "Батьківські Збори" стане першою роллю у великому кіно. Вона зіграє "маму-відмінницю" і голову батьківського комітету.

"Мене переповнює радість від старту зйомок нового фільму "Батьківські збори" - теплої сімейної комедії, яка розповідає про наше життя з гумором і любов’ю. У ці непрості часи, коли країна переживає війну, українське кіно набуває ще більшого значення. Воно дає надію, об’єднує, зберігає нашу культуру і нагадує, що ми вміємо не лише боротися, а й сміятися, любити й жити", - розповіла акторка.

Анастасія Цимбалару вперше знімається у "повному метрі" (фото: прес-служба)

Комедійна драма з глибоким підтекстом

Хоча фільм подається як комедія, у центрі сюжету дорослі проблеми, дитячі комплекси, освітні провали й сімейні секрети.

"Батьківські Збори" - це не про дітей. Це про дорослих, яким дуже не завадило б ще раз сходити до школи, хоча б на урок емоційного інтелекту", - розповів Іван Мелашенко, співавтор сценарію та продюсер фільму.

Зірковий акторський склад

У стрічці знімаються одразу кілька відомих акторів театру, кіно та телебачення - Римма Зюбіна, Назар Задніпровський, Андрій Ісаєнко, Антоніна Хижняк, Євген Янович, Олег Маслюк, Ніна Набока, Володимир Ращук, Лілія Цвєлікова, Іван Волошин та інші.

"Перший знімальний день запамʼятався теплими зустрічами з колегами і командою, з якою ми подружились ще під час зйомок попередніх "Зборів"! Цікаво, що ми давно планували зустрітись з Настею Цимбалару, і все ніяк не виходило, а тут сама доля підкинула нам можливість не тільки побачитись, але й попрацювати разом. А ще зʼявиться нова кінопарочка Хижняк-Янович, побачимо що з цього вийде", - поділилася враженнями Хижняк.

Актори фільму "Батьківські Збори" (фото: прес-служба)

Премʼєра на Геловін

Стрічка вийде у широкий прокат 30 жовтня, і обіцяє стати "страшно смішною" альтернативою традиційним фільмам жахів на Геловін.

"У фільмі я конфліктую з Олегом Маслюком і люблю Антоніну Хижняк. Коротше, все кардинально відрізняється від життя. Але такі задачі, як актору, мені подобаються. Сценарій у "Батьківських зборах" дуже смішний. Вважаю, це головне для комедії. Тому чекаю на класний результат", - розповів Янович.

Коли вийде фільм "Батьківські Збори" (фото: прес-служба)