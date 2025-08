Український морпіх відповів реперці, яка висміяла його зовнішній вигляд після полону (відео)

Що казала Азілія Бенкс про Кірієнка

Американська реперка спричинила хвилю обурення після того, як поширила допис, у якому порівнювався зовнішній вигляд українського військовослужбовця Олександра Кірієнка до та після перебування в російському полоні.

"Український солдат Олександр Кирієнко до і після звільнення з російського полону", - було зазначено у публікації.

Також додані фото, що демонструють його фізичні зміни. На знімках видно, що чоловік зазнав значного виснаження: його тіло сильно схудло, шкіра обвисла, а кістки - особливо на грудях, животі та ногах - чітко виступають.

Азілія Бенкс цинічно посміялася над українським морпіхом (скріншот)

Руки та ноги мають крихкий вигляд, а на нижніх кінцівках помітні бинти чи медичні пов’язки.

Під фото реперка додала вкрай цинічний коментар.

"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі)", - написала реперка.

Цей допис викликав хвилю негативної реакції. Більшість коментаторів засудили слова Бенкс як жорстокі та неприйнятні.

Азілія Бенкс (фото: instagram.com/azealiabanksforever)

У відповідь на її публікацію багато користувачів почали відкрито її критикувати, деякі навіть погрожували.

Що відповів реперці морпіх

У відеозверненні Кірієнко зазначив, що "підтримує свободу слова, але наша совість і честь мають накладати певні обмеження".

"Азіліє, бажаю, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував "дієту", яку отримують українські військовополонені, - постійні приниження, побиття, голод", - наголосив він.

Захисник також нагадав про історичну несправедливість, яку пережила афроамериканська спільнота, і провів паралель із власним досвідом ув’язнення.

"Трагедію пережили афроамериканці, і на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі", - сказав воїн.

Кірієнко закликав до гуманності та відповідальності за слова.

"Тортури - це злочин, неволі не місце в цивілізованому світі, люди створені для свободи й взаєморозуміння. І своїх дітей я навчаю саме так: вчу їх відповідати за кожне сказане слово, бо слово - зерно дії. Кожна світова трагедія починалась з якогось неправильного слова", - додав він.

Нагадаємо, боєць служить у ЗСУ з 2014 року. У квітні 2022-го потрапив у полон після виходу з заводу імені Ілліча.

Майже два роки Кірієнко провів у колонії №10 в Мордовії, повернувшись додому 5 лютого 2025 року в межах обміну. За час полону він втратив 40 кілограмів ваги.