Українську поп-співачку запідозрили у третій вагітності (фото)

Що відомо про ймовірну вагітність ANGELA

Так, після нового поста Альони одна з прихильниць залишила несподіваний коментар.

"Мені здається, чи у вас скоро буде поповнення? Можливо, пісня про огірочок - це натяк", - написала дівчина.

Це повідомлення миттєво викликало дискусію серед фанатів артистки. У коментарях почали обговорювати можливу вагітність поп-виконавиці, адже сама співачка ніяк не відреагувала на припущення та залишила інтригу.

Дехто вважає, що таким чином вона готує публіку до великої новини, інші ж переконані - це лише гра на цікавості підписників.

Співачку ANGELA запідозрили у вагітності (скріншот)

Ще більше уваги привернула фотосесія до нової пісні, де співачка позує з банкою огірків.

Користувачі соцмереж не приховують зацікавленості: для когось це символічний натяк на поповнення в родині, а хтось бачить у цьому лише оригінальний хід для промоції.

Співачку ANGELA запідозрили у вагітності (фото: прес-служба артистки)

У будь-якому разі фотосесія викликала справжній шквал коментарів та обговорень.

Це лише промо до нової пісні?

Водночас фанатів здивував трек з провокативною назвою "Твій салонний огірчик". Сама співачка говорить, що це "пісня, яка скаже за вас залицяльникам: досить прикидатися".

"Я впевнена, що кожен упізнає у цій пісні знайому ситуацію. Вона легка, але з характером, і точно нікого не залишить байдужим", - додала ANGELA.

Співачку ANGELA запідозрили у вагітності (фото: прес-служба артистки)

Наразі артистка не підтвердила й не спростувала чутки про можливу вагітність.

Проте очевидно одне - ANGELA вміє тримати інтригу й залишати простір для фантазії своїх фанатів.

Хто така ANGELA

Альона народилася 18 січня 1991 року в Житомирі. З дитинства вона захоплювалася творчістю: закінчила музичну школу за класом фортепіано та акордеона, а також була випускницею школи хореографічного мистецтва "Сонечко".

Після навчання у Житомирському державному технологічному університеті, а згодом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, вона переїхала до Києва.

Сценічна кар'єра ANGELA розпочалася у 2016 році, коли вона випустила дебютний трек "Я буду поруч".

На одному з перших виступів, де вона постала в образі білого ангела, співачка отримала своє сценічне ім'я.

Співачка ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

Згодом її виступи переросли у повноцінне концертне шоу "Angela Show".

У її творчому доробку такі пісні, як "Твої очі", "Відпусти", "Закохалась" та інші.

Окрім музичної кар'єри, Angela відома як модель та переможниця численних міжнародних конкурсів краси, таких як "Mrs Grand Queen Universe 2023", "Miss Supertalent of the World 2019" та "MissPrestige Cannes International 2018".

Також вона активно займається волонтерською діяльністю.

У 2023 році артистка розлучилася з чоловіком-багатієм.

Нині вона перебуває у стосунках і виховує двох дітей - синів Алекса та Езеля.