Усе згоріло. Учасниця "МастерШеф-16" лишилася без квартири через російський обстріл Одеси

Катерина Дубчак втратила житло через атаку РФ

Трагедія сталася вночі 10 червня, коли Одесу атакували десятками "шахедів".

За словами Дубчак, дрон повністю знищив частину будівлі. Найбільше постраждала кімната, де спала мама: там обвалилася стеля, вигоріли стіни та меблі.

"Поки що нам немає де жити. Мій дім згорів. Ми збираємо документи й чекаємо, що нам скаже комісія: чи можна відновлювати будинок на тому місці, чи нададуть якесь інше житло", - розповіла вона на зйомках проєкту.

В Instagram Катерина одразу після атаки опублікувала відео з палаючим будинком. Наступного дня сім’я почала прибирати завали.

"Сьогодні розбираємо завали, викидаємо обгорілі та пошкоджені речі, скло. Дякую кожному, хто небайдужий до нашого горя", - писала вона.

Катерина Дубчак втратила квартиру після атаки РФ (скріншот)

Дівчина повідомила, що чекала рішення комісії щодо долі будинку.

"Зараз ми в очікуванні комісії, яка повідомить нас про подальшу долю: або ми зможемо відбудувати свої будинки, або нас знесуть", - зазначала Катерина.

Зрештою мешканцям дозволили відновлювати будівлю, алевласним коштом.

"Ми подали усі необхідні документи на відшкодування, їх розглядатимуть близько трьох тижнів. Коли ми отримаємо усі необхідні згоди та дозволи, можливо, якщо в міському бюджеті будуть кошти, нам відшкодують збитки. Це може тривати місяцями. А поки нам нема де жити", - пояснила учасниця нового сезону "МастерШеф".

Катерина Дубчак втратила квартиру після атаки РФ (скріншот)

Не чекаючи офіційної допомоги, Дубчак разом із родиною власноруч узялася за ремонт.

Вона показувала підписникам, як відновлює оселю: фарбує стіни, монтує гіпсокартон, обробляє дерев’яні рейки після пожежі.

"Я маю надію лише на краще! Тут така краса намічається!" - написала вона.

Атака на Одесу 10 червня

За даними мера Одеси Геннадія Труханова та голови ОВА Олега Кіпера, під час нічної атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

Дрони пошкодили житлові будинки, пологовий будинок, станцію швидкої, приватну клініку, спорткомплекс, зоопарк, будівлю вокзалу та десятки авто.

Також постраждав обласний Державний архів, доступ до документів там тимчасово закрили через роботу піротехніків.