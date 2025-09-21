Все сгорело. Участница "МастерШеф-16" осталась без квартиры из-за российского обстрела Одессы

Участница шоу "МастерШеф-16" Екатерина Дубчак осталась без жилья из-за российской атаки на Одессу. В ее дом попал дрон-камикадзе, в результате чего сгорела квартира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пятого выпуска "МастерШеф".
Трагедия произошла ночью 10 июня, когда Одессу атаковали десятками "шахедов".
По словам Дубчак, дрон полностью уничтожил часть здания. Больше всего пострадала комната, где спала мама: там обвалился потолок, выгорели стены и мебель.
"Пока что нам негде жить. Мой дом сгорел. Мы собираем документы и ждем, что нам скажет комиссия: можно ли восстанавливать дом на том месте, или предоставят какое-то другое жилье", - рассказала она на съемках проекта.
В Instagram Екатерина сразу после атаки опубликовала видео с горящим домом. На следующий день семья начала убирать завалы.
"Сегодня разбираем завалы, выбрасываем обгоревшие и поврежденные вещи, стекло. Спасибо каждому, кто неравнодушен к нашему горю", - писала она.
Девушка сообщила, что ждала решения комиссии относительно судьбы дома.
"Сейчас мы в ожидании комиссии, которая сообщит нам о дальнейшей судьбе: либо мы сможем отстроить свои дома, либо нас снесут", - отмечала Екатерина.
В конце концов жителям разрешили восстанавливать здание, но за свой счет.
"Мы подали все необходимые документы на возмещение, их будут рассматривать около трех недель. Когда мы получим все необходимые согласия и разрешения, возможно, если в городском бюджете будут средства, нам возместят убытки. Это может длиться месяцами. А пока нам негде жить", - пояснила участница нового сезона "МастерШеф".
Не дожидаясь официальной помощи, Дубчак вместе с семьей собственноручно взялась за ремонт.
Она показывала подписчикам, как восстанавливает дом: красит стены, монтирует гипсокартон, обрабатывает деревянные рейки после пожара.
"Я надеюсь только на лучшее! Здесь такая красота намечается!" - написала она.
По данным мэра Одессы Геннадия Труханова и главы ОГА Олега Кипера, во время ночной атаки погибли два человека, еще девять получили ранения.
Дроны повредили жилые дома, роддом, станцию скорой помощи, частную клинику, спорткомплекс, зоопарк, здание вокзала и десятки авто.
Также пострадал областной Государственный архив, доступ к документам там временно закрыли из-за работы пиротехников.
