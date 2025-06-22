Відомий актор вперше став батьком і розчулив кадрами з малесеньким сином (фото і відео)

Актор Павло Текучев поділився радісною новиною. Дружина артиста, якому 21 червня виповнилося 29 років, народила від нього первістка.
Як повідомляє РБК-Україна, на своїй сторінці в Instagram Текучев поділився першими кадрами з малюком і розчулив словами про кохану.
"Син. Твоє народження - найдорожчий подарунок всього життя", - написав актор.
На відео він та його обраниця - акторка Ангеліна Текучева, позують з малесеньким сином на руках. А потім дружина артиста підносить до камери торт з особливим написом, адже тепер він не просто чоловік, а ще й тато.
Можна помітити, що обраниця актора - з браслетом на руці, де вписано дані про неї та малюка. Тож, відео було знято, скоріше за все, просто у пологовому.
"Я найщасливіший чоловік у світі, бо саме ти народила мені синочка. Дякую тобі, моя любов, за такий подарунок. Ти будеш найкращою мамою в світі. Я кохаю тебе!", - також написав Павло.
Актор зазначив, що його 29-ий день народження - найкращий. Адже саме зараз він отримав від дружини найцінніший подарунок.
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