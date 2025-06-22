Известный актер впервые стал отцом и тронул кадрами с маленьким сыном (фото и видео)

Павел Текучев стал отцом

"Сын. Твое рождение - самый дорогой подарок всей жизни", - написал актер.

Текучев с сыном и женой (скриншот)

На видео он и его избранница - актриса Ангелина Текучева, позируют с маленьким сыном на руках. А потом жена артиста подносит к камере торт с особой надписью, ведь теперь он не просто муж, а еще и папа.

Супруга Текучева оригинально поздравила его с днем рождения (скриншот)

Можно заметить, что избранница актера - с браслетом на руке, где вписаны данные о ней и малыше. Поэтому, видео было снято, скорее всего, прямо в роддоме.

Жена Текучева родила первенца (скриншот)

"Я самый счастливый мужчина в мире, потому что именно ты родила мне сыночка. Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Ты будешь лучшей мамой в мире. Я люблю тебя!", - также написал Павел.

Текучев и его первенец (скриншот)

Актер отметил, что его 29-ый день рождения - самый лучший. Ведь именно сейчас он получил от жены самый ценный подарок.