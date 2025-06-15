ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Відомий телеведучий прямо сказав, що думає про свою "бронь" від мобілізації: "Велика честь"

Неділя 15 червня 2025 21:36
UA EN RU
Відомий телеведучий прямо сказав, що думає про свою "бронь" від мобілізації: "Велика честь" Григорій Герман (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Григорій Герман розповів, що отримав "бронь". На його думку, це не лише велика честь, а й велика відповідальність.

Про це Герман сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Що відомий телеведучий думає про бронювання

За словами Германа, "бронь" дає йому бажання ще більше працювати. Він займається контрпропагандою та не планує на цьому зупинятися.

"Я оновив дані, отримав від телеканалу "бронь". Я вважаю, що це знак того, що держава вирішила, що на цьому місці я буду більш корисний на даному етапі, аніж на будь-якій іншій посаді. Для мене це велика честь, для мене це велика відповідальність, і для мене це додаткова мотивація робити те, що я роблю, і намагатися робити більше", - пояснив Григорій.

За словами ведучого, "бронь" для митців та публічних персон має давати їм наснагу робити ще більше. І саме результати їхньої діяльності стають тим самим мірилом.

Відомий телеведучий прямо сказав, що думає про свою &quot;бронь&quot; від мобілізації: &quot;Велика честь&quot;Зірка ТБ розповів, що його "забронювали" (фото: прес-служба)

"Це зобовʼязує мене думати, що я можу ще зробити, крім того, що я вже роблю. Якщо держава вирішила залишити мене в ефірі - що я можу зробити ще? В якій області? YouTube? Окей, давайте! Мені здається, що тут, власне кажучи, це і є мірило для людей творчих професій. Чи можеш ти зробити ще більше, ніж ти робиш зараз?" - додав Герман.

Також ведучий розповів, як українцям потрібно реагувати на фейки та ІПСО росіян. Нині країна-агресорка витрачає чимало сил саме на те, аби розсварити людей. Через це виникають "тріщини всередині українського суспільства".

"І насправді ніхто, крім самих українців, не зможе ці тріщини зшити. А зшивати їх можна здоровим глуздом і розумінням того, що нами намагаються маніпулювати вороги", - зазначив Герман.

Вас може зацікавити

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу Бронювання від мобілізації Зірки шоу-бізнесу
Життя
ДФТГ vs "Шахеди". Чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами
ДФТГ vs "Шахеди". Чи допоможе експеримент Міноборони боротися з російськими дронами