Відомий телеведучий прямо сказав, що думає про свою "бронь" від мобілізації: "Велика честь"

Ведучий Григорій Герман розповів, що отримав "бронь". На його думку, це не лише велика честь, а й велика відповідальність.

Що відомий телеведучий думає про бронювання

За словами Германа, "бронь" дає йому бажання ще більше працювати. Він займається контрпропагандою та не планує на цьому зупинятися.

"Я оновив дані, отримав від телеканалу "бронь". Я вважаю, що це знак того, що держава вирішила, що на цьому місці я буду більш корисний на даному етапі, аніж на будь-якій іншій посаді. Для мене це велика честь, для мене це велика відповідальність, і для мене це додаткова мотивація робити те, що я роблю, і намагатися робити більше", - пояснив Григорій.

За словами ведучого, "бронь" для митців та публічних персон має давати їм наснагу робити ще більше. І саме результати їхньої діяльності стають тим самим мірилом.

Зірка ТБ розповів, що його "забронювали" (фото: прес-служба)

"Це зобовʼязує мене думати, що я можу ще зробити, крім того, що я вже роблю. Якщо держава вирішила залишити мене в ефірі - що я можу зробити ще? В якій області? YouTube? Окей, давайте! Мені здається, що тут, власне кажучи, це і є мірило для людей творчих професій. Чи можеш ти зробити ще більше, ніж ти робиш зараз?" - додав Герман.

Також ведучий розповів, як українцям потрібно реагувати на фейки та ІПСО росіян. Нині країна-агресорка витрачає чимало сил саме на те, аби розсварити людей. Через це виникають "тріщини всередині українського суспільства".

"І насправді ніхто, крім самих українців, не зможе ці тріщини зшити. А зшивати їх можна здоровим глуздом і розумінням того, що нами намагаються маніпулювати вороги", - зазначив Герман.