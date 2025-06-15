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Известный телеведущий прямо сказал, что думает о своей "брони" от мобилизации: "Большая честь"

Воскресенье 15 июня 2025 21:36
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Известный телеведущий прямо сказал, что думает о своей "брони" от мобилизации: "Большая честь" Григорий Герман (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Герман рассказал, что получил "бронь". По его мнению, это не только большая честь, но и большая ответственность.

Об этом Герман сказал в интервью РБК-Украина.

Что известный телеведущий думает о бронировании

По словам Германа, "бронь" дает ему желание еще больше работать. Он занимается контрпропагандой и не планирует на этом останавливаться.

"Я обновил данные, получил от телеканала "бронь". Я считаю, что это знак того, что государство решило, что на этом месте я буду более полезен на данном этапе, чем на любой другой должности. Для меня это большая честь, для меня это большая ответственность, и для меня это дополнительная мотивация делать то, что я делаю, и стараться делать больше", - пояснил Григорий.

По словам ведущего, "бронь" для художников и публичных персон должна давать им вдохновение делать еще больше. И именно результаты их деятельности становятся тем самым мерилом.

Известный телеведущий прямо сказал, что думает о своей &quot;брони&quot; от мобилизации: &quot;Большая честь&quot;Звезда ТВ рассказал, что его "забронировали" (фото: пресс-служба)

"Это обязывает меня думать, что я могу еще сделать, кроме того, что я уже делаю. Если государство решило оставить меня в эфире - что я могу сделать еще? В какой области? YouTube? Окей, давайте! Мне кажется, что здесь, собственно говоря, это и есть мерило для людей творческих профессий. Можешь ли ты сделать еще больше, чем ты делаешь сейчас?" - добавил Герман.

Также ведущий рассказал, как украинцам нужно реагировать на фейки и ИПСО россиян. Сейчас страна-агрессор тратит немало сил именно на то, чтобы рассорить людей. Из-за этого возникают "трещины внутри украинского общества".

"И на самом деле никто, кроме самих украинцев, не сможет эти трещины сшить. А сшивать их можно здравым смыслом и пониманием того, что нами пытаются манипулировать враги", - отметил Герман.

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