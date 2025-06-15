Відомий телеведучий прямо сказав, що думає про свою "бронь" від мобілізації: "Велика честь"

Ведучий Григорій Герман розповів, що отримав "бронь". На його думку, це не лише велика честь, а й велика відповідальність.
Про це Герман сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Германа, "бронь" дає йому бажання ще більше працювати. Він займається контрпропагандою та не планує на цьому зупинятися.
"Я оновив дані, отримав від телеканалу "бронь". Я вважаю, що це знак того, що держава вирішила, що на цьому місці я буду більш корисний на даному етапі, аніж на будь-якій іншій посаді. Для мене це велика честь, для мене це велика відповідальність, і для мене це додаткова мотивація робити те, що я роблю, і намагатися робити більше", - пояснив Григорій.
За словами ведучого, "бронь" для митців та публічних персон має давати їм наснагу робити ще більше. І саме результати їхньої діяльності стають тим самим мірилом.
"Це зобовʼязує мене думати, що я можу ще зробити, крім того, що я вже роблю. Якщо держава вирішила залишити мене в ефірі - що я можу зробити ще? В якій області? YouTube? Окей, давайте! Мені здається, що тут, власне кажучи, це і є мірило для людей творчих професій. Чи можеш ти зробити ще більше, ніж ти робиш зараз?" - додав Герман.
Також ведучий розповів, як українцям потрібно реагувати на фейки та ІПСО росіян. Нині країна-агресорка витрачає чимало сил саме на те, аби розсварити людей. Через це виникають "тріщини всередині українського суспільства".
"І насправді ніхто, крім самих українців, не зможе ці тріщини зшити. А зшивати їх можна здоровим глуздом і розумінням того, що нами намагаються маніпулювати вороги", - зазначив Герман.
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